https://ria.ru/20230506/terakt-1870234074.html

МИД прокомментировал теракт против Прилепина

МИД прокомментировал теракт против Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023

МИД прокомментировал теракт против Прилепина

Молчание международных организаций после покушения на Захара Прилепина недопустимо, ответственность за теракт лежит не только на украинских властях, но и на... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T20:48

2023-05-06T20:48

2023-05-06T22:10

россия

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

захар прилепин

подрыв автомобиля захара прилепина

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Молчание международных организаций после покушения на Захара Прилепина недопустимо, ответственность за теракт лежит не только на украинских властях, но и на США, говорится в заявлении на сайте МИД России."Отсутствие осуждения очередного теракта в отношении российского журналиста и общественного деятеля со стороны Вашингтона является саморазоблачительным для американских властей. Молчание профильных международных организаций недопустимо", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что ответственность за теракт против Прилепина и другие террористические акты лежит не только на украинских властях, но и на "их западных покровителях, в первую очередь на США, чьими стараниями с момента государственного переворота в феврале 2014 года кропотливо взращивался замешанный на неонацизме антироссийский проект на Украине".Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Пресс-служба Прилепина также сообщила, что в результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".

https://ria.ru/20230506/terror-1870234819.html

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html

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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина