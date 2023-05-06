МИД прокомментировал теракт против Прилепина
МИД России возложил ответственность за теракт против Захара Прилепина на Киев и Запад
© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Молчание международных организаций после покушения на Захара Прилепина недопустимо, ответственность за теракт лежит не только на украинских властях, но и на США, говорится в заявлении на сайте МИД России.
"Отсутствие осуждения очередного теракта в отношении российского журналиста и общественного деятеля со стороны Вашингтона является саморазоблачительным для американских властей. Молчание профильных международных организаций недопустимо", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что ответственность за теракт против Прилепина и другие террористические акты лежит не только на украинских властях, но и на "их западных покровителях, в первую очередь на США, чьими стараниями с момента государственного переворота в феврале 2014 года кропотливо взращивался замешанный на неонацизме антироссийский проект на Украине".
Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Пресс-служба Прилепина также сообщила, что в результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".