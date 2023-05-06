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МИД прокомментировал теракт против Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
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20:48 06.05.2023 (обновлено: 22:10 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/terakt-1870234074.html
МИД прокомментировал теракт против Прилепина
МИД прокомментировал теракт против Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
МИД прокомментировал теракт против Прилепина
Молчание международных организаций после покушения на Захара Прилепина недопустимо, ответственность за теракт лежит не только на украинских властях, но и на... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T20:48
2023-05-06T22:10
россия
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Молчание международных организаций после покушения на Захара Прилепина недопустимо, ответственность за теракт лежит не только на украинских властях, но и на США, говорится в заявлении на сайте МИД России."Отсутствие осуждения очередного теракта в отношении российского журналиста и общественного деятеля со стороны Вашингтона является саморазоблачительным для американских властей. Молчание профильных международных организаций недопустимо", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что ответственность за теракт против Прилепина и другие террористические акты лежит не только на украинских властях, но и на "их западных покровителях, в первую очередь на США, чьими стараниями с момента государственного переворота в феврале 2014 года кропотливо взращивался замешанный на неонацизме антироссийский проект на Украине".Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Пресс-служба Прилепина также сообщила, что в результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".
https://ria.ru/20230506/terror-1870234819.html
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html
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россия, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина
Россия, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
МИД прокомментировал теракт против Прилепина

МИД России возложил ответственность за теракт против Захара Прилепина на Киев и Запад

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства иностранных дел РФ в Москве
Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Здание Министерства иностранных дел РФ в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Молчание международных организаций после покушения на Захара Прилепина недопустимо, ответственность за теракт лежит не только на украинских властях, но и на США, говорится в заявлении на сайте МИД России.
"Отсутствие осуждения очередного теракта в отношении российского журналиста и общественного деятеля со стороны Вашингтона является саморазоблачительным для американских властей. Молчание профильных международных организаций недопустимо", — говорится в сообщении, опубликованном на сайте МИД России.
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Во внешнеполитическом ведомстве отметили, что ответственность за теракт против Прилепина и другие террористические акты лежит не только на украинских властях, но и на "их западных покровителях, в первую очередь на США, чьими стараниями с момента государственного переворота в феврале 2014 года кропотливо взращивался замешанный на неонацизме антироссийский проект на Украине".
Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Пресс-служба Прилепина также сообщила, что в результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являющийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".
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