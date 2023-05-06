https://ria.ru/20230506/tekhnika-1870199755.html
Жители Кубани отправили в зону спецоперации высокопроходимую технику
Жители Кубани отправили в зону спецоперации высокопроходимую технику - РИА Новости, 06.05.2023
Жители Кубани отправили в зону спецоперации высокопроходимую технику
Жители Краснодарского края отправили бойцам в зону спецоперации две машины для передвижения военнослужащих в полевых условиях, их предоставили предприятия... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T17:24
2023-05-06T17:24
2023-05-06T17:28
россия
общество
краснодарский край
ржд
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КРАСНОДАР, 28 апр – РИА Новости. Жители Краснодарского края отправили бойцам в зону спецоперации две машины для передвижения военнослужащих в полевых условиях, их предоставили предприятия региона, организатором акции выступил Народный фронт. Представители Народного фронта в Краснодарском крае отправили с железнодорожного вокзала вагон с транспортными средствами. Техника будет доставлена на передовую в рамках акции "Автопоезд". Ее партнером выступает ОАО "РЖД". "Отправили автобус марки ГАЗ и "Ниву Шевроле" бойцам на передовую. Техника высокой проходимости необходима для передвижения военнослужащих в полевых условиях. Погрузили автомобили на платформу и отправили по железной дороге в Ростов-на-Дону", - сообщили в Telegram-канале Народного фронта. Машины для бойцов СВО подарили крупные предприятия Кубани - компания "Электросевкавмонтаж" и ООО "Новоросметалл". Из Ростова-на Дону 8 мая в торжественной обстановке отправят машины со всех субъектов РФ в зону СВО, добавил в видеообращении руководитель регионального исполкома Народного фронта в Краснодарском крае Сергей Костылев. "Эти совместные усилия показывают активную гражданскую позицию жителей Кубани, неравнодушное отношение к чувствительным проблемам страны и ее гражданам", - отметил Костылев.
https://ria.ru/20230506/pomosch-1870190131.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество, краснодарский край, ржд, группа газ
Россия, Общество, Краснодарский край, РЖД, Группа ГАЗ
Жители Кубани отправили в зону спецоперации высокопроходимую технику
Жители Краснодарского края отправили бойцам в зону СВО две машины для передвижения военных
КРАСНОДАР, 28 апр – РИА Новости.
Жители Краснодарского края отправили бойцам в зону спецоперации две машины для передвижения военнослужащих в полевых условиях, их предоставили предприятия региона, организатором акции
выступил Народный фронт.
Представители Народного фронта в Краснодарском крае отправили с железнодорожного вокзала вагон с транспортными средствами. Техника будет доставлена на передовую в рамках акции "Автопоезд". Ее партнером выступает ОАО "РЖД".
"Отправили автобус марки ГАЗ и "Ниву Шевроле" бойцам на передовую. Техника высокой проходимости необходима для передвижения военнослужащих в полевых условиях. Погрузили автомобили на платформу и отправили по железной дороге в Ростов-на-Дону", - сообщили в Telegram-канале Народного фронта.
Машины для бойцов СВО подарили крупные предприятия Кубани - компания "Электросевкавмонтаж" и ООО "Новоросметалл". Из Ростова-на Дону 8 мая в торжественной обстановке отправят машины со всех субъектов РФ в зону СВО, добавил в видеообращении руководитель регионального исполкома Народного фронта в Краснодарском крае Сергей Костылев.
"Эти совместные усилия показывают активную гражданскую позицию жителей Кубани, неравнодушное отношение к чувствительным проблемам страны и ее гражданам", - отметил Костылев.
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