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Врио губернатора Котюков работал на субботнике в Красноярске - РИА Новости, 06.05.2023
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16:54 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/subbotnik-1870193504.html
Врио губернатора Котюков работал на субботнике в Красноярске
Врио губернатора Котюков работал на субботнике в Красноярске - РИА Новости, 06.05.2023
Врио губернатора Котюков работал на субботнике в Красноярске
Врио губернатора Красноярского края вместе с тысячами горожан работал на общегородском субботнике в Красноярске, сообщает пресс-служба главы региона. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T16:54
2023-05-06T16:54
красноярский край
красноярск
россия
михаил котюков
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КРАСНОЯРСК, 6 мая - РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края вместе с тысячами горожан работал на общегородском субботнике в Красноярске, сообщает пресс-служба главы региона. "Глава региона с представителями краевых молодежных организаций наводил порядок в сквере имени Чернышевского. В работу включились участники студенческих отрядов, движения детей и молодежи "Движение первых", совета молодых ученых, молодежного правительства дублеров, волонтеры, представители хайкинг-клубов. В районах города на уборку вышли тысячи жителей краевой столицы, многие с семьями и детьми", - говорится в сообщении. Глава региона поблагодарил красноярцев за неравнодушие и заботу о чистоте городских пространств. Отмечается, что мероприятия прошли в том числе на общественных пространствах, которые участвуют в голосовании за благоустройство в 2024 году. На платформе 24.gorodsreda.ru до 31 мая каждый житель старше 14 лет может отдать свой голос за парк или сквер возле дома, чтобы уже следующим летом там было организовано новое современное пространство. Уточняется, что голосование проходит по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом России.
https://ria.ru/20230428/pobeda-1868603758.html
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красноярский край, красноярск, россия, михаил котюков
Красноярский край, Красноярск, Россия, Михаил Котюков
Врио губернатора Котюков работал на субботнике в Красноярске

Врио губернатора Котюков вместе с горожанами работал на субботнике в Красноярске

© РИА Новости / Илья Наймушин | Перейти в медиабанкВид на Железнодорожный и Центральный районы Красноярска
Вид на Железнодорожный и Центральный районы Красноярска - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Илья Наймушин
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Вид на Железнодорожный и Центральный районы Красноярска. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 6 мая - РИА Новости. Врио губернатора Красноярского края вместе с тысячами горожан работал на общегородском субботнике в Красноярске, сообщает пресс-служба главы региона.
"Глава региона с представителями краевых молодежных организаций наводил порядок в сквере имени Чернышевского. В работу включились участники студенческих отрядов, движения детей и молодежи "Движение первых", совета молодых ученых, молодежного правительства дублеров, волонтеры, представители хайкинг-клубов. В районах города на уборку вышли тысячи жителей краевой столицы, многие с семьями и детьми", - говорится в сообщении.
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Глава региона поблагодарил красноярцев за неравнодушие и заботу о чистоте городских пространств.
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"Этот сквер мне совершенно не чужой - в двух кварталах отсюда я родился и вырос, через этот сквер ходил в школу. Это такие родные места. Очень здорово, что сегодня здесь много молодежи, работа спорится - настоящий праздник! Самое важное, чтобы люди чувствовали себя здесь комфортно, могли отдыхать, гулять, проводить время", - сказал глава региона.
Отмечается, что мероприятия прошли в том числе на общественных пространствах, которые участвуют в голосовании за благоустройство в 2024 году. На платформе 24.gorodsreda.ru до 31 мая каждый житель старше 14 лет может отдать свой голос за парк или сквер возле дома, чтобы уже следующим летом там было организовано новое современное пространство. Уточняется, что голосование проходит по программе формирования комфортной городской среды нацпроекта "Жилье и городская среда", инициированного президентом России.
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