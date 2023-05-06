СМИ: новое решение США по Украине станет подарком для России
FA: желание конгресса США взять под контроль помощь Украине играет на руку России
© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Желание республиканцев в конгрессе США взять под контроль направляемую Киеву военную помощь на деле окажется не заботой о благосостоянии американских граждан, а безвозмездной помощью России, пишет Foreign Affairs.
"Американские налогоплательщики ничего не выиграют от усилий республиканцев ограничить поддержку Украины. <…> Осознают они это или нет, но члены антиукраинской фракции помогают России реализовать ее цели", — говорится в материале.
По мнению авторов статьи, в западных странах уже проявляется усталость от конфликта на Украине. Жители США и Европы должны игнорировать рост цен на продукты или бензин в знак солидарности с украинским народом, заключили журналисты.
Член палаты представителей США Мэтт Гетц 17 апреля внес в конгресс проект резолюции, в котором заявил о необходимости передачи палате представителей всех документов, связанных с поддержкой Киева, а также потребовал информации о возможном нахождении ВС США на территории Украины.