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СМИ: новое решение США по Украине станет подарком для России - РИА Новости, 06.05.2023
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17:00 06.05.2023 (обновлено: 18:25 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/ssha-1870195233.html
СМИ: новое решение США по Украине станет подарком для России
СМИ: новое решение США по Украине станет подарком для России - РИА Новости, 06.05.2023
СМИ: новое решение США по Украине станет подарком для России
Желание республиканцев в конгрессе США взять под контроль направляемую Киеву военную помощь на деле окажется не заботой о благосостоянии американских граждан, а РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T17:00
2023-05-06T18:25
в мире
сша
украина
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Желание республиканцев в конгрессе США взять под контроль направляемую Киеву военную помощь на деле окажется не заботой о благосостоянии американских граждан, а безвозмездной помощью России, пишет Foreign Affairs."Американские налогоплательщики ничего не выиграют от усилий республиканцев ограничить поддержку Украины. &lt;…&gt; Осознают они это или нет, но члены антиукраинской фракции помогают России реализовать ее цели", — говорится в материале.По мнению авторов статьи, в западных странах уже проявляется усталость от конфликта на Украине. Жители США и Европы должны игнорировать рост цен на продукты или бензин в знак солидарности с украинским народом, заключили журналисты.Член палаты представителей США Мэтт Гетц 17 апреля внес в конгресс проект резолюции, в котором заявил о необходимости передачи палате представителей всех документов, связанных с поддержкой Киева, а также потребовал информации о возможном нахождении ВС США на территории Украины.
https://ria.ru/20230506/zelenskiy-1870180452.html
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в мире, сша, украина
В мире, США, Украина
СМИ: новое решение США по Украине станет подарком для России

FA: желание конгресса США взять под контроль помощь Украине играет на руку России

© AP Photo / Jacquelyn MartinФлаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© AP Photo / Jacquelyn Martin
Флаги США и Украины на Пенсильвания-авеню в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Желание республиканцев в конгрессе США взять под контроль направляемую Киеву военную помощь на деле окажется не заботой о благосостоянии американских граждан, а безвозмездной помощью России, пишет Foreign Affairs.
"Американские налогоплательщики ничего не выиграют от усилий республиканцев ограничить поддержку Украины. <…> Осознают они это или нет, но члены антиукраинской фракции помогают России реализовать ее цели", — говорится в материале.
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По мнению авторов статьи, в западных странах уже проявляется усталость от конфликта на Украине. Жители США и Европы должны игнорировать рост цен на продукты или бензин в знак солидарности с украинским народом, заключили журналисты.
Член палаты представителей США Мэтт Гетц 17 апреля внес в конгресс проект резолюции, в котором заявил о необходимости передачи палате представителей всех документов, связанных с поддержкой Киева, а также потребовал информации о возможном нахождении ВС США на территории Украины.
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