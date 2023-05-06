https://ria.ru/20230506/ssha-1870195233.html

СМИ: новое решение США по Украине станет подарком для России

СМИ: новое решение США по Украине станет подарком для России - РИА Новости, 06.05.2023

СМИ: новое решение США по Украине станет подарком для России

Желание республиканцев в конгрессе США взять под контроль направляемую Киеву военную помощь на деле окажется не заботой о благосостоянии американских граждан, а РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T17:00

2023-05-06T17:00

2023-05-06T18:25

в мире

сша

украина

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Желание республиканцев в конгрессе США взять под контроль направляемую Киеву военную помощь на деле окажется не заботой о благосостоянии американских граждан, а безвозмездной помощью России, пишет Foreign Affairs."Американские налогоплательщики ничего не выиграют от усилий республиканцев ограничить поддержку Украины. <…> Осознают они это или нет, но члены антиукраинской фракции помогают России реализовать ее цели", — говорится в материале.По мнению авторов статьи, в западных странах уже проявляется усталость от конфликта на Украине. Жители США и Европы должны игнорировать рост цен на продукты или бензин в знак солидарности с украинским народом, заключили журналисты.Член палаты представителей США Мэтт Гетц 17 апреля внес в конгресс проект резолюции, в котором заявил о необходимости передачи палате представителей всех документов, связанных с поддержкой Киева, а также потребовал информации о возможном нахождении ВС США на территории Украины.

https://ria.ru/20230506/zelenskiy-1870180452.html

https://ria.ru/20230506/ukraina-1870170102.html

сша

украина

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2023

Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

в мире, сша, украина