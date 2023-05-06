https://ria.ru/20230506/spetsoperatsiya-1870089841.html

Жители Хакасии отправили в зону СВО 28 автомобилей

Жители Хакасии отправили в зону СВО 28 автомобилей - РИА Новости, 06.05.2023

Жители Хакасии отправили в зону СВО 28 автомобилей

Жители Хакасии собрали и отправили для своих военнослужащих в зоне специальной военной операции 28 автомобилей и гуманитарный груз, сообщил глава республики... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T02:02

2023-05-06T02:02

2023-05-06T02:02

специальная военная операция на украине

общество

валентин коновалов

республика хакасия

надежные люди

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КРАСНОЯРСК, 10 апр - РИА Новости. Жители Хакасии собрали и отправили для своих военнослужащих в зоне специальной военной операции 28 автомобилей и гуманитарный груз, сообщил глава республики Валентин Коновалов. Вагоны с машинами от Хакасии проследуют на передовую на специальном железнодорожном составе "Автопоезд", в который также войдут вагоны от Тувы. Коновалов отметил, что республика продолжит поддерживать своих земляков, "которые сегодня, как 80 лет назад наши деды и прадеды, бьются с гидрой нацизма, отстаивают право народа жить без страха по своим обычаям и традициям, говорить на родном языке".

https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870045860.html

республика хакасия

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общество, валентин коновалов, республика хакасия, надежные люди