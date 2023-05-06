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Жители Хакасии отправили в зону СВО 28 автомобилей - РИА Новости, 06.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:02 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/spetsoperatsiya-1870089841.html
Жители Хакасии отправили в зону СВО 28 автомобилей
Жители Хакасии отправили в зону СВО 28 автомобилей - РИА Новости, 06.05.2023
Жители Хакасии отправили в зону СВО 28 автомобилей
Жители Хакасии собрали и отправили для своих военнослужащих в зоне специальной военной операции 28 автомобилей и гуманитарный груз, сообщил глава республики... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T02:02
2023-05-06T02:02
специальная военная операция на украине
общество
валентин коновалов
республика хакасия
надежные люди
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КРАСНОЯРСК, 10 апр - РИА Новости. Жители Хакасии собрали и отправили для своих военнослужащих в зоне специальной военной операции 28 автомобилей и гуманитарный груз, сообщил глава республики Валентин Коновалов. Вагоны с машинами от Хакасии проследуют на передовую на специальном железнодорожном составе "Автопоезд", в который также войдут вагоны от Тувы. Коновалов отметил, что республика продолжит поддерживать своих земляков, "которые сегодня, как 80 лет назад наши деды и прадеды, бьются с гидрой нацизма, отстаивают право народа жить без страха по своим обычаям и традициям, говорить на родном языке".
https://ria.ru/20230410/spetsoperatsiya-1870045860.html
республика хакасия
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общество, валентин коновалов, республика хакасия, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Общество, Валентин Коновалов, Республика Хакасия, Надежные люди
Жители Хакасии отправили в зону СВО 28 автомобилей

Глава Хакасии Коновалов: жители республики отправили в зону СВО 28 автомобилей

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкГлава Республики Хакасия Валентин Коновалов
Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Глава Республики Хакасия Валентин Коновалов. Архивное фото
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КРАСНОЯРСК, 10 апр - РИА Новости. Жители Хакасии собрали и отправили для своих военнослужащих в зоне специальной военной операции 28 автомобилей и гуманитарный груз, сообщил глава республики Валентин Коновалов.
«
"Поезд, который поедет в зону СВО, отвезёт 26 автомобилей от Хакасии. Ещё два автомобиля поедут в фуре вместе с гуманитарной помощью (это генераторы, квадрокоптеры, продукты питания, тёплые вещи и другое). Часть автомобилей была приобретена на средства из республиканского бюджета, часть передали предприниматели и организации Хакасии. Большое спасибо всем, кто принял участие в подготовке груза", - написал он в телеграм-канале.
Вагоны с машинами от Хакасии проследуют на передовую на специальном железнодорожном составе "Автопоезд", в который также войдут вагоны от Тувы.
Коновалов отметил, что республика продолжит поддерживать своих земляков, "которые сегодня, как 80 лет назад наши деды и прадеды, бьются с гидрой нацизма, отстаивают право народа жить без страха по своим обычаям и традициям, говорить на родном языке".
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Специальная военная операция на УкраинеОбществоВалентин КоноваловРеспублика ХакасияНадежные люди
 
 
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