https://ria.ru/20230506/sollers-1870146798.html
Умер французский писатель Филипп Соллерс
Умер французский писатель Филипп Соллерс - РИА Новости, 06.05.2023
Умер французский писатель Филипп Соллерс
Французский писатель Филипп Соллерс скончался в возрасте 86 лет, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на издательский дом. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T12:58
2023-05-06T12:58
2023-05-06T12:58
культура
литература
франция
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ПАРИЖ, 6 мая - РИА Новости. Французский писатель Филипп Соллерс скончался в возрасте 86 лет, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на издательский дом. Соллерс (настоящее имя Филипп Жуайо) является автором двух десятков романов, а также многочисленных эссе, биографий и статей литературной критики.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
литература, франция
Культура, Литература, Франция
Умер французский писатель Филипп Соллерс
BFMTV: французский писатель Филипп Соллерс умер на 87-м году жизни