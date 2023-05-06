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Умер французский писатель Филипп Соллерс - РИА Новости, 06.05.2023
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Культура
 
12:58 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/sollers-1870146798.html
Умер французский писатель Филипп Соллерс
Умер французский писатель Филипп Соллерс - РИА Новости, 06.05.2023
Умер французский писатель Филипп Соллерс
Французский писатель Филипп Соллерс скончался в возрасте 86 лет, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на издательский дом. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T12:58
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культура
литература
франция
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ПАРИЖ, 6 мая - РИА Новости. Французский писатель Филипп Соллерс скончался в возрасте 86 лет, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на издательский дом. Соллерс (настоящее имя Филипп Жуайо) является автором двух десятков романов, а также многочисленных эссе, биографий и статей литературной критики.
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литература, франция
Культура, Литература, Франция
Умер французский писатель Филипп Соллерс

BFMTV: французский писатель Филипп Соллерс умер на 87-м году жизни

© AFP 2023 / Bertrand Guay Французский писатель Филипп Соллерс
 Французский писатель Филипп Соллерс - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© AFP 2023 / Bertrand Guay
Французский писатель Филипп Соллерс. Архивное фото
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ПАРИЖ, 6 мая - РИА Новости. Французский писатель Филипп Соллерс скончался в возрасте 86 лет, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на издательский дом.
«
"По информации издательства Gallimard, писатель Филипп Соллерс умер. Ему было 86 лет", - передает телеканал.
Соллерс (настоящее имя Филипп Жуайо) является автором двух десятков романов, а также многочисленных эссе, биографий и статей литературной критики.
 
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