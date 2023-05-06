https://ria.ru/20230506/sollers-1870146798.html

Умер французский писатель Филипп Соллерс

Умер французский писатель Филипп Соллерс - РИА Новости, 06.05.2023

Умер французский писатель Филипп Соллерс

Французский писатель Филипп Соллерс скончался в возрасте 86 лет, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на издательский дом. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T12:58

2023-05-06T12:58

2023-05-06T12:58

культура

литература

франция

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ПАРИЖ, 6 мая - РИА Новости. Французский писатель Филипп Соллерс скончался в возрасте 86 лет, сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на издательский дом. Соллерс (настоящее имя Филипп Жуайо) является автором двух десятков романов, а также многочисленных эссе, биографий и статей литературной критики.

франция

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

литература, франция