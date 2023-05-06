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В Свердловской области сгорели два склада, три удалось отстоять - РИА Новости, 06.05.2023
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23:29 06.05.2023 (обновлено: 23:40 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/sklady-1870248739.html
В Свердловской области сгорели два склада, три удалось отстоять
В Свердловской области сгорели два склада, три удалось отстоять - РИА Новости, 06.05.2023
В Свердловской области сгорели два склада, три удалось отстоять
Два склада сгорели в Свердловской области на площади 960 квадратных метров, спасатели не допустили распространение огня на три складских строения, сообщает... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T23:29
2023-05-06T23:40
происшествия
свердловская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
россия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Два склада сгорели в Свердловской области на площади 960 квадратных метров, спасатели не допустили распространение огня на три складских строения, сообщает региональный МЧС РФ.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в поселке Первомайский огонь с лесных пожаров перешел на склады с порохом. По данным МЧС, пострадавших нет. Проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня."По оперативной информации, благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось не допустить распространения огня на три складских строения. На текущий момент уничтожены огнем два склада на площади 960 метров квадратных. Огнеборцы продолжают принимать все меры для скорейшей локализации пожара. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении в телеграм-канале регионального МЧС.Уточняется, что свердловские спасатели продолжают работы по ликвидации пожара в поселке Первомайский.Ранее глава региона Евгений Куйвашев сообщил, что критическая ситуация сложилась из-за природных пожаров в Свердловской области, огнем в общей сложности охвачены 20 тысяч гектаров. В субботу сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов началась эвакуация жителей из-за природных пожаров. Борьбу с природным пожарами в регионе ведут более тысячи специалистов.
https://ria.ru/20230506/chs-1870243787.html
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происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия
Происшествия, Свердловская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Россия
В Свердловской области сгорели два склада, три удалось отстоять

В Свердловской области сгорели два склада, спасатели не допустили распространения огня

© РИА Новости / Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСотрудник пожарной охраны МЧС РФ
Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Павел Лисицын
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Сотрудник пожарной охраны МЧС РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Два склада сгорели в Свердловской области на площади 960 квадратных метров, спасатели не допустили распространение огня на три складских строения, сообщает региональный МЧС РФ.
Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в поселке Первомайский огонь с лесных пожаров перешел на склады с порохом. По данным МЧС, пострадавших нет. Проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня.
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"По оперативной информации, благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось не допустить распространения огня на три складских строения. На текущий момент уничтожены огнем два склада на площади 960 метров квадратных. Огнеборцы продолжают принимать все меры для скорейшей локализации пожара. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении в телеграм-канале регионального МЧС.
Уточняется, что свердловские спасатели продолжают работы по ликвидации пожара в поселке Первомайский.
Ранее глава региона Евгений Куйвашев сообщил, что критическая ситуация сложилась из-за природных пожаров в Свердловской области, огнем в общей сложности охвачены 20 тысяч гектаров. В субботу сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов началась эвакуация жителей из-за природных пожаров. Борьбу с природным пожарами в регионе ведут более тысячи специалистов.
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