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В Свердловской области сгорели два склада, три удалось отстоять

В Свердловской области сгорели два склада, три удалось отстоять - РИА Новости, 06.05.2023

В Свердловской области сгорели два склада, три удалось отстоять

Два склада сгорели в Свердловской области на площади 960 квадратных метров, спасатели не допустили распространение огня на три складских строения, сообщает... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T23:29

2023-05-06T23:29

2023-05-06T23:40

происшествия

свердловская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

россия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Два склада сгорели в Свердловской области на площади 960 квадратных метров, спасатели не допустили распространение огня на три складских строения, сообщает региональный МЧС РФ.Ранее представитель экстренных служб сообщил РИА Новости, что в поселке Первомайский огонь с лесных пожаров перешел на склады с порохом. По данным МЧС, пострадавших нет. Проводится наращивание сил и средств для дальнейшего недопущения распространения огня."По оперативной информации, благодаря слаженным действиям пожарно-спасательных подразделений удалось не допустить распространения огня на три складских строения. На текущий момент уничтожены огнем два склада на площади 960 метров квадратных. Огнеборцы продолжают принимать все меры для скорейшей локализации пожара. Информации о пострадавших не поступало", - говорится в сообщении в телеграм-канале регионального МЧС.Уточняется, что свердловские спасатели продолжают работы по ликвидации пожара в поселке Первомайский.Ранее глава региона Евгений Куйвашев сообщил, что критическая ситуация сложилась из-за природных пожаров в Свердловской области, огнем в общей сложности охвачены 20 тысяч гектаров. В субботу сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов началась эвакуация жителей из-за природных пожаров. Борьбу с природным пожарами в регионе ведут более тысячи специалистов.

https://ria.ru/20230506/chs-1870243787.html

https://ria.ru/20230506/pozhar-1870099472.html

свердловская область

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происшествия, свердловская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), россия