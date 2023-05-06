https://ria.ru/20230506/siriya-1870198551.html

Сирия может вскоре вернуться в ЛАГ, заявил представитель генсека

Сирия может вскоре вернуться в ЛАГ, заявил представитель генсека - РИА Новости, 06.05.2023

Сирия может вскоре вернуться в ЛАГ, заявил представитель генсека

Решение о возвращении Сирии в Лигу арабских государств может быть принято в воскресенье на внеочередной встрече глав МИД организации, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T17:18

2023-05-06T17:18

2023-05-06T17:18

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сирия

лига арабских государств

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египет

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ТУНИС, 6 мая - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Решение о возвращении Сирии в Лигу арабских государств может быть принято в воскресенье на внеочередной встрече глав МИД организации, заявил РИА Новости официальный представитель генсека ЛАГ Гамаль Рушди. Ранее МИД Египта сообщал, что министры иностранных дел стран Лиги арабских государств (ЛАГ) проведут в воскресенье внеочередное заседание в штаб-квартире организации в Каире, на котором обсудят Сирию и Судан. "Решение (о возвращении Сирии в ЛАГ - ред.) может быть принято. Это дело на рассмотрении. Решение может быть принято завтра… в министерском заседании будут принимать участие все члены (организации - ред.)", - заявил Гамаль Рушди, отвечая на вопрос о том, будет ли принято решение о возвращении Сирии в ЛАГ на воскресной встрече. В пятницу глава МИД Иордании Айман Сафади в интервью телеканалу CNN заявил, что среди стран-членов Лиги арабских государств имеется достаточное количество голосов для восстановления членства Сирии в данной организации. Ранее главы МИД ряда арабских стран по итогам встречи в саудовской Джидде призвали к возвращению Сирии в "арабское лоно", заявили о необходимости решить гуманитарный кризис в стране и призвали к руководящей роли арабских стран в прекращении сирийского кризиса. Членство Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) было заморожено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то что речь идет об одной из ключевых стран арабского мира.

https://ria.ru/20230505/siriya-1870077727.html

https://ria.ru/20230327/siriya-1860752212.html

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в мире, сирия, лига арабских государств, лаг, египет