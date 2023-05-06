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Сирия может вскоре вернуться в ЛАГ, заявил представитель генсека - РИА Новости, 06.05.2023
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17:18 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/siriya-1870198551.html
Сирия может вскоре вернуться в ЛАГ, заявил представитель генсека
Сирия может вскоре вернуться в ЛАГ, заявил представитель генсека - РИА Новости, 06.05.2023
Сирия может вскоре вернуться в ЛАГ, заявил представитель генсека
Решение о возвращении Сирии в Лигу арабских государств может быть принято в воскресенье на внеочередной встрече глав МИД организации, заявил РИА Новости... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T17:18
2023-05-06T17:18
в мире
сирия
лига арабских государств
лаг
египет
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ТУНИС, 6 мая - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Решение о возвращении Сирии в Лигу арабских государств может быть принято в воскресенье на внеочередной встрече глав МИД организации, заявил РИА Новости официальный представитель генсека ЛАГ Гамаль Рушди. Ранее МИД Египта сообщал, что министры иностранных дел стран Лиги арабских государств (ЛАГ) проведут в воскресенье внеочередное заседание в штаб-квартире организации в Каире, на котором обсудят Сирию и Судан. "Решение (о возвращении Сирии в ЛАГ - ред.) может быть принято. Это дело на рассмотрении. Решение может быть принято завтра… в министерском заседании будут принимать участие все члены (организации - ред.)", - заявил Гамаль Рушди, отвечая на вопрос о том, будет ли принято решение о возвращении Сирии в ЛАГ на воскресной встрече. В пятницу глава МИД Иордании Айман Сафади в интервью телеканалу CNN заявил, что среди стран-членов Лиги арабских государств имеется достаточное количество голосов для восстановления членства Сирии в данной организации. Ранее главы МИД ряда арабских стран по итогам встречи в саудовской Джидде призвали к возвращению Сирии в "арабское лоно", заявили о необходимости решить гуманитарный кризис в стране и призвали к руководящей роли арабских стран в прекращении сирийского кризиса. Членство Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) было заморожено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то что речь идет об одной из ключевых стран арабского мира.
https://ria.ru/20230505/siriya-1870077727.html
https://ria.ru/20230327/siriya-1860752212.html
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в мире, сирия, лига арабских государств, лаг, египет
В мире, Сирия, Лига арабских государств, ЛАГ, Египет
Сирия может вскоре вернуться в ЛАГ, заявил представитель генсека

Представитель генсека Рушди: решение о возвращении Сирии в ЛАГ могут принять в воскресенье

© Фото : SANAДамаск
Дамаск - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© Фото : SANA
Дамаск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ТУНИС, 6 мая - РИА Новости, Рафаэль Даминов. Решение о возвращении Сирии в Лигу арабских государств может быть принято в воскресенье на внеочередной встрече глав МИД организации, заявил РИА Новости официальный представитель генсека ЛАГ Гамаль Рушди.
Ранее МИД Египта сообщал, что министры иностранных дел стран Лиги арабских государств (ЛАГ) проведут в воскресенье внеочередное заседание в штаб-квартире организации в Каире, на котором обсудят Сирию и Судан.
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"Решение (о возвращении Сирии в ЛАГ - ред.) может быть принято. Это дело на рассмотрении. Решение может быть принято завтра… в министерском заседании будут принимать участие все члены (организации - ред.)", - заявил Гамаль Рушди, отвечая на вопрос о том, будет ли принято решение о возвращении Сирии в ЛАГ на воскресной встрече.
В пятницу глава МИД Иордании Айман Сафади в интервью телеканалу CNN заявил, что среди стран-членов Лиги арабских государств имеется достаточное количество голосов для восстановления членства Сирии в данной организации.
Ранее главы МИД ряда арабских стран по итогам встречи в саудовской Джидде призвали к возвращению Сирии в "арабское лоно", заявили о необходимости решить гуманитарный кризис в стране и призвали к руководящей роли арабских стран в прекращении сирийского кризиса.
Членство Сирии в Лиге арабских государств (ЛАГ) было заморожено в ноябре 2011 года после начала вооруженного конфликта в стране. Ряд арабских стран отозвали своих послов из Дамаска. Руководство Сирии тогда заявило, что не принимает решение арабских министров о приостановке участия в работе панарабской организации, считая его незаконным. При этом ЛАГ фактически не принимала участия в переговорах по урегулированию в Сирии, несмотря на то что речь идет об одной из ключевых стран арабского мира.
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