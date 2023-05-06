https://ria.ru/20230506/shatunov-1869949205.html
В Сети за 100 тысяч рублей продают авиабилет Юрия Шатунова
В Сети за 100 тысяч рублей продают авиабилет Юрия Шатунова - РИА Новости, 06.05.2023
В Сети за 100 тысяч рублей продают авиабилет Юрия Шатунова
Посадочный талон с именем бывшего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова продается на Авито за 100 тысяч рублей. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T00:56
2023-05-06T00:56
2023-05-06T00:56
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посадочный талон с именем бывшего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова продается на Авито за 100 тысяч рублей.Продавец в телефонном разговоре уверяет, что вещь подлинная. При этом место на билете — эконом-класса, а отрывная часть сохранилась.Однако музыкант мог действительно лететь рейсом Москва-Казань 16 января прошлого года. 17 января в столице Татарстана состоялся концерт, который несколько раз переносился из-за пандемии коронавируса.Напомним, что Юрий Шатунов умер на 49-м году жизни 23 июня прошлого года.
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новости - туризм, юрий шатунов, ласковый май, авито, новости шоу-бизнеса
Туризм, Новости - Туризм, Юрий Шатунов, Ласковый май, Авито, Новости шоу-бизнеса
В Сети за 100 тысяч рублей продают авиабилет Юрия Шатунова
На Авито за 100 тысяч рублей выставили авиабилет Юрия Шатунова в Казань