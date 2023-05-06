https://ria.ru/20230506/shatunov-1869949205.html

В Сети за 100 тысяч рублей продают авиабилет Юрия Шатунова

В Сети за 100 тысяч рублей продают авиабилет Юрия Шатунова - РИА Новости, 06.05.2023

В Сети за 100 тысяч рублей продают авиабилет Юрия Шатунова

Посадочный талон с именем бывшего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова продается на Авито за 100 тысяч рублей. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T00:56

2023-05-06T00:56

2023-05-06T00:56

туризм

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юрий шатунов

ласковый май

авито

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Посадочный талон с именем бывшего солиста группы "Ласковый май" Юрия Шатунова продается на Авито за 100 тысяч рублей.Продавец в телефонном разговоре уверяет, что вещь подлинная. При этом место на билете — эконом-класса, а отрывная часть сохранилась.Однако музыкант мог действительно лететь рейсом Москва-Казань 16 января прошлого года. 17 января в столице Татарстана состоялся концерт, который несколько раз переносился из-за пандемии коронавируса.Напомним, что Юрий Шатунов умер на 49-м году жизни 23 июня прошлого года.

https://ria.ru/20230505/bali-1869942538.html

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новости - туризм, юрий шатунов, ласковый май, авито, новости шоу-бизнеса