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В ЛНР уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы из США - РИА Новости, 06.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:43 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/rls-1870167868.html
В ЛНР уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы из США
В ЛНР уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы из США - РИА Новости, 06.05.2023
В ЛНР уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы из США
Российские военные уничтожили в ЛНР украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48, сообщило в субботу министерство... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T14:43
2023-05-06T14:43
специальная военная операция на украине
россия
луганская народная республика
сша
украина
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ЛНР украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48, сообщило в субботу министерство обороны РФ. "В районе населенного пункта Верхнекаменка Луганской народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48", - говорится в сводке военного ведомства. В целом за сутки российские военные нанесли поражение 85 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 104 районах, отмечает МО РФ.
https://ria.ru/20230506/tanki-1870165530.html
россия
луганская народная республика
сша
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россия, луганская народная республика, сша, украина, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Россия, Луганская Народная Республика, США, Украина, Вооруженные силы Украины
В ЛНР уничтожили украинскую РЛС контрбатарейной борьбы из США

В районе Верхнекаменки в ЛНР уничтожили украинская РЛС контрбатарейной борьбы из США

© РИА Новости / Виктор Антонюк | Перейти в медиабанкБойцы МВД ЛНР
Бойцы МВД ЛНР - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Виктор Антонюк
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Бойцы МВД ЛНР. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Российские военные уничтожили в ЛНР украинскую радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48, сообщило в субботу министерство обороны РФ.
"В районе населенного пункта Верхнекаменка Луганской народной республики уничтожена радиолокационная станция контрбатарейной борьбы производства США AN/TPQ-48", - говорится в сводке военного ведомства.
В целом за сутки российские военные нанесли поражение 85 украинским артиллерийским подразделениям на огневых позициях, живой силе и военной технике в 104 районах, отмечает МО РФ.
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Специальная военная операция на УкраинеРоссияЛуганская Народная РеспубликаСШАУкраинаВооруженные силы Украины
 
 
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