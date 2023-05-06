https://ria.ru/20230506/rassledovanie-1870177833.html

Генпрокуратура взяла на контроль расследование покушения на Прилепина

Генпрокуратура взяла на контроль расследование покушения на Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023

Генпрокуратура взяла на контроль расследование покушения на Прилепина

Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела после подрыва автомобиля писателя Захара Прилепина, сообщает... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T15:37

2023-05-06T15:37

2023-05-06T15:53

нижегородская область

россия

захар прилепин

генеральная прокуратура рф

следственный комитет россии (ск рф)

подрыв автомобиля захара прилепина

происшествия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела после подрыва автомобиля писателя Захара Прилепина, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "В Генеральной прокуратуре РФ поставлены на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин", - говорится в сообщении. В субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. Пресс-служба СК РФ сообщила, что после подрыва автомобиля, в котором находился Прилепин, возбуждено уголовное дело по статье "теракт". В телеграм-канале Генпрокуратуры РФ добавляется, что покушение произошло в поселке Пионерское около города Бор Нижегородской области.На место происшествия выехал первый зампрокурора Нижегородской области для установления всех обстоятельств произошедшего и координации действий правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб.

https://ria.ru/20230506/podryv-1870159587.html

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нижегородская область, россия, захар прилепин, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля захара прилепина, происшествия