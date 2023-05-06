https://ria.ru/20230506/rassledovanie-1870177833.html
Генпрокуратура взяла на контроль расследование покушения на Прилепина
Генпрокуратура взяла на контроль расследование покушения на Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
Генпрокуратура взяла на контроль расследование покушения на Прилепина
Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела после подрыва автомобиля писателя Захара Прилепина, сообщает... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T15:37
2023-05-06T15:37
2023-05-06T15:53
нижегородская область
россия
захар прилепин
генеральная прокуратура рф
следственный комитет россии (ск рф)
подрыв автомобиля захара прилепина
происшествия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Генеральная прокуратура РФ взяла на контроль ход и результаты расследования уголовного дела после подрыва автомобиля писателя Захара Прилепина, сообщает пресс-служба надзорного ведомства. "В Генеральной прокуратуре РФ поставлены на контроль ход и результаты расследования уголовного дела по факту подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин", - говорится в сообщении. В субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. Пресс-служба СК РФ сообщила, что после подрыва автомобиля, в котором находился Прилепин, возбуждено уголовное дело по статье "теракт". В телеграм-канале Генпрокуратуры РФ добавляется, что покушение произошло в поселке Пионерское около города Бор Нижегородской области.На место происшествия выехал первый зампрокурора Нижегородской области для установления всех обстоятельств произошедшего и координации действий правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб.
https://ria.ru/20230506/podryv-1870159587.html
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нижегородская область, россия, захар прилепин, генеральная прокуратура рф, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля захара прилепина, происшествия
Нижегородская область, Россия, Захар Прилепин, Генеральная прокуратура РФ, Следственный комитет России (СК РФ), Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Происшествия
Генпрокуратура взяла на контроль расследование покушения на Прилепина
Генпрокуратура взяла на контроль расследование уголовного дела о покушении на Прилепина