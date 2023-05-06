https://ria.ru/20230506/prilepin-1870246039.html

Взрыв машины Прилепина было слышно за пять километров, рассказал сосед

Взрыв машины Прилепина было слышно за пять километров, рассказал сосед - РИА Новости, 06.05.2023

Взрыв машины Прилепина было слышно за пять километров, рассказал сосед

Взрыв автомобиля Захара Прилепина было слышно за пять километров, рассказал РИА Новости житель деревни Ярки в Нижегородской области Игорь Иванов. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T22:50

2023-05-06T22:50

2023-05-06T22:57

происшествия

захар прилепин

игорь иванов

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

гибдд мвд рф

подрыв автомобиля захара прилепина

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ЯРКИ (Нижегородская обл.), 6 мая - РИА Новости. Взрыв автомобиля Захара Прилепина было слышно за пять километров, рассказал РИА Новости житель деревни Ярки в Нижегородской области Игорь Иванов. Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Пресс-служба Прилепина также сообщила, что в результате взрыва погиб соратник писателя Александр Шубин, являвшийся сотрудником батальона "Оплот" Росгвардии. Позже в области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт". "Взрыв был очень сильный, было слышно километров за пять по реке", - рассказал Иванов РИА Новости. Он добавил, что не испугался, так как здесь часто стреляют охотники. "Мы приехали туда примерно через час. Сотрудники ГАИ попросили проводить, дороги никто не знает. Там уже успели оцепить, стояла скорая, МЧС", - рассказал он. Иванов добавил, что видел воронку и самого Прилепина, когда он уже лежал на носилках. В деревне, по его словам, Прилепина все знают, его супруга отсюда родом. Он добавил, что дочери Прилепина на месте взрыва не было. "Неправда. Только он и его водитель", - сказал Иванов.

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870241820.html

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происшествия, захар прилепин, игорь иванов, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гибдд мвд рф, подрыв автомобиля захара прилепина