https://ria.ru/20230506/prilepin-1870204852.html
Пушилин назвал покушение на Прилепина военным преступлением Киева
Пушилин назвал покушение на Прилепина военным преступлением Киева - РИА Новости, 06.05.2023
Пушилин назвал покушение на Прилепина военным преступлением Киева
Врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя теракт в отношении писателя Захара Прилепина, заявил в эфире телеканала "Россия 24", что Украина "перешла все грани",... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T17:49
2023-05-06T17:49
2023-05-06T17:49
нижегородская область
денис пушилин
следственный комитет россии (ск рф)
подрыв автомобиля захара прилепина
захар прилепин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя теракт в отношении писателя Захара Прилепина, заявил в эфире телеканала "Россия 24", что Украина "перешла все грани", противостоять нужно "самыми жесткими методами". Как отметил врио главы республики, Прилепин ярко проявил себя "в идеологическом плане", именно поэтому стал мишенью для киевского режима. По его словам, покушение на жизнь писателя - это "военное преступление". Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщило МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html
нижегородская область
РИА Новости
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2023
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Оперативная работа на месте взрыва машины Захара Прилепина
Оперативная работа на месте взрыва машины Захара Прилепина
2023-05-06T17:49
true
PT0M49S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, денис пушилин, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля захара прилепина, захар прилепин
Нижегородская область, Денис Пушилин, Следственный комитет России (СК РФ), Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Захар Прилепин
Пушилин назвал покушение на Прилепина военным преступлением Киева
Пушилин: устроив покушение на Прилепина, украинские власти перешли все грани
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости.
Врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя теракт в отношении писателя Захара Прилепина, заявил в эфире телеканала "Россия 24
", что Украина "перешла все грани", противостоять нужно "самыми жесткими методами".
«
"Украина перешла все грани в этом плане. Почему этому нужно противостоять, и самыми жесткими методами, ни у кого не вызывает никаких сомнений", - сказал Пушилин.
Как отметил врио главы республики, Прилепин ярко проявил себя "в идеологическом плане", именно поэтому стал мишенью для киевского режима. По его словам, покушение на жизнь писателя - это "военное преступление".
Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщило МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного.
Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".
Покушение на Прилепина: охота на российских лидеров мнений продолжается