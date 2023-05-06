https://ria.ru/20230506/prilepin-1870204852.html

Пушилин назвал покушение на Прилепина военным преступлением Киева

Пушилин назвал покушение на Прилепина военным преступлением Киева - РИА Новости, 06.05.2023

Пушилин назвал покушение на Прилепина военным преступлением Киева

Врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя теракт в отношении писателя Захара Прилепина, заявил в эфире телеканала "Россия 24", что Украина "перешла все грани",... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T17:49

2023-05-06T17:49

2023-05-06T17:49

нижегородская область

денис пушилин

следственный комитет россии (ск рф)

подрыв автомобиля захара прилепина

захар прилепин

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Врио главы ДНР Денис Пушилин, комментируя теракт в отношении писателя Захара Прилепина, заявил в эфире телеканала "Россия 24", что Украина "перешла все грани", противостоять нужно "самыми жесткими методами". Как отметил врио главы республики, Прилепин ярко проявил себя "в идеологическом плане", именно поэтому стал мишенью для киевского режима. По его словам, покушение на жизнь писателя - это "военное преступление". Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщило МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html

нижегородская область

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Оперативная работа на месте взрыва машины Захара Прилепина Оперативная работа на месте взрыва машины Захара Прилепина 2023-05-06T17:49 true PT0M49S

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Ольга Фомченкова

нижегородская область, денис пушилин, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля захара прилепина, захар прилепин