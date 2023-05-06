https://ria.ru/20230506/prilepin-1870186355.html

В пресс-службе рассказали о погибшем при подрыве машины Прилепина

В пресс-службе рассказали о погибшем при подрыве машины Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023

В пресс-службе рассказали о погибшем при подрыве машины Прилепина

В результате взрыва в машине сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина погиб его соратник, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T16:24

2023-05-06T16:24

2023-05-06T16:42

происшествия

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

захар прилепин

подрыв автомобиля захара прилепина

нижегородская область

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В результате взрыва в машине сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина погиб его соратник, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин, сообщает пресс-служба Прилепина.Отмечается, что Шубин родился в 1996 году в Луганске, в 2014 году, не окончив учебу, пошел в ополчение.Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным , сообщило МВД. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870177578.html

нижегородская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, нижегородская область