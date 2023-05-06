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В пресс-службе рассказали о погибшем при подрыве машины Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
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16:24 06.05.2023 (обновлено: 16:42 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870186355.html
В пресс-службе рассказали о погибшем при подрыве машины Прилепина
В пресс-службе рассказали о погибшем при подрыве машины Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
В пресс-службе рассказали о погибшем при подрыве машины Прилепина
В результате взрыва в машине сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина погиб его соратник, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T16:24
2023-05-06T16:42
происшествия
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
нижегородская область
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В результате взрыва в машине сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина погиб его соратник, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин, сообщает пресс-служба Прилепина.Отмечается, что Шубин родился в 1996 году в Луганске, в 2014 году, не окончив учебу, пошел в ополчение.Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным , сообщило МВД. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".
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происшествия, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, нижегородская область
Происшествия, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Нижегородская область
В пресс-службе рассказали о погибшем при подрыве машины Прилепина

При подрыве авто Прилепина погиб сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин

© Прокуратура Нижегородской области / TelegramНа месте подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин. Кадр видео
На месте подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин. Кадр видео
© Прокуратура Нижегородской области / Telegram
На месте подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин. Кадр видео
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В результате взрыва в машине сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина погиб его соратник, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин, сообщает пресс-служба Прилепина.
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"В его машине произошел взрыв, в результате которого погиб соратник Захара Прилепина, также сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин, позывной "Злой", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что Шубин родился в 1996 году в Луганске, в 2014 году, не окончив учебу, пошел в ополчение.
Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным , сообщило МВД. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
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ПроисшествияФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Захар ПрилепинПодрыв автомобиля Захара ПрилепинаНижегородская область
 
 
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