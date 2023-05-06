В пресс-службе рассказали о погибшем при подрыве машины Прилепина
При подрыве авто Прилепина погиб сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин
© Прокуратура Нижегородской области / TelegramНа месте подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин. Кадр видео
На месте подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин. Кадр видео
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В результате взрыва в машине сопредседателя "Справедливой России - За правду" Захара Прилепина погиб его соратник, сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин, сообщает пресс-служба Прилепина.
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"В его машине произошел взрыв, в результате которого погиб соратник Захара Прилепина, также сотрудник батальона "Оплот" Росгвардии Александр Шубин, позывной "Злой", - сообщили в пресс-службе.
Отмечается, что Шубин родился в 1996 году в Луганске, в 2014 году, не окончив учебу, пошел в ополчение.
Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным , сообщило МВД. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".