https://ria.ru/20230506/prilepin-1870184011.html

Автомобиль Прилепина подорвали в нижегородском поселке Пионерский

Автомобиль Прилепина подорвали в нижегородском поселке Пионерский - РИА Новости, 06.05.2023

Автомобиль Прилепина подорвали в нижегородском поселке Пионерский

Подрыв автомобиля политика и писателя Захара Прилепина произошел во время движения в поселке Пионерский в 50 километрах от нижегородского города Бор, сообщает... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T16:07

2023-05-06T16:07

2023-05-06T16:29

происшествия

пионерский

бор

нижегородская область

подрыв автомобиля захара прилепина

захар прилепин

глеб никитин

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Подрыв автомобиля политика и писателя Захара Прилепина произошел во время движения в поселке Пионерский в 50 километрах от нижегородского города Бор, сообщает прокуратура Нижегородской области.Ведомство опубликовало видео с места ЧП: автомобиль лежит на крыше, передняя часть иномарки полностью разрушена. Рядом с местом взрыва внушительных размеров воронка, части автомобиля раскиданы на десятки метров. Ранее источник РИА Новости сообщал, что взрыв произошел "в довольно глухом месте", недалеко от реки Керженец."Сегодня в поселке Пионерский в 50 километрах от города Бор Нижегородской области осуществлен подрыв автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники прокуратуры Нижегородской области для координации действий правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб", - сообщил первый заместитель прокурора области Валерий Кузьмин.В субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщило МВД. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870175953.html

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бор

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Представитель прокуратуры Нижегородской области о взрыве автомобиля Захара Прилепина Представитель прокуратуры Нижегородской области о взрыве автомобиля Захара Прилепина 2023-05-06T16:07 true PT0M22S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, пионерский, бор, нижегородская область, подрыв автомобиля захара прилепина, захар прилепин, глеб никитин, следственный комитет россии (ск рф), россия