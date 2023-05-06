https://ria.ru/20230506/prilepin-1870184011.html
Автомобиль Прилепина подорвали в нижегородском поселке Пионерский
Автомобиль Прилепина подорвали в нижегородском поселке Пионерский - РИА Новости, 06.05.2023
Автомобиль Прилепина подорвали в нижегородском поселке Пионерский
Подрыв автомобиля политика и писателя Захара Прилепина произошел во время движения в поселке Пионерский в 50 километрах от нижегородского города Бор, сообщает... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T16:07
2023-05-06T16:07
2023-05-06T16:29
происшествия
пионерский
бор
нижегородская область
подрыв автомобиля захара прилепина
захар прилепин
глеб никитин
следственный комитет россии (ск рф)
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Подрыв автомобиля политика и писателя Захара Прилепина произошел во время движения в поселке Пионерский в 50 километрах от нижегородского города Бор, сообщает прокуратура Нижегородской области.Ведомство опубликовало видео с места ЧП: автомобиль лежит на крыше, передняя часть иномарки полностью разрушена. Рядом с местом взрыва внушительных размеров воронка, части автомобиля раскиданы на десятки метров. Ранее источник РИА Новости сообщал, что взрыв произошел "в довольно глухом месте", недалеко от реки Керженец."Сегодня в поселке Пионерский в 50 километрах от города Бор Нижегородской области осуществлен подрыв автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники прокуратуры Нижегородской области для координации действий правоохранительных органов и аварийно-спасательных служб", - сообщил первый заместитель прокурора области Валерий Кузьмин.В субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщило МВД. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, заявил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Сообщалось, что СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870175953.html
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Представитель прокуратуры Нижегородской области о взрыве автомобиля Захара Прилепина
Представитель прокуратуры Нижегородской области о взрыве автомобиля Захара Прилепина
2023-05-06T16:07
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PT0M22S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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происшествия, пионерский, бор, нижегородская область, подрыв автомобиля захара прилепина, захар прилепин, глеб никитин, следственный комитет россии (ск рф), россия
Происшествия, Пионерский, Бор, Нижегородская область, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Захар Прилепин, Глеб Никитин, Следственный комитет России (СК РФ), Россия
Автомобиль Прилепина подорвали в нижегородском поселке Пионерский
Автомобиль Прилепина подорвали в поселке Пионерский в 50 километрах от города Бор