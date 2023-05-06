https://ria.ru/20230506/prilepin-1870175953.html
В Росгвардии рассказали, как ответят на подрыв машины Прилепина
В Росгвардии рассказали, как ответят на подрыв машины Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
В Росгвардии рассказали, как ответят на подрыв машины Прилепина
Росгвардия после подрыва машины, в которой был писатель Захар Прилепин, пообещала в Telegram-канале поквитаться с виновными в произошедшем, но "по законам... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T15:27
2023-05-06T15:27
2023-05-06T15:27
происшествия
нижегородская область
захар прилепин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Росгвардия после подрыва машины, в которой был писатель Захар Прилепин, пообещала в Telegram-канале поквитаться с виновными в произошедшем, но "по законам чести" – на поле боя. В Росгвардии также пожелали Прилепину скорейшего выздоровления. Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. В пресс-службе СК РФ заявил, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, "Захар в порядке", правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщило МВД.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870158642.html
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, захар прилепин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля захара прилепина
Происшествия, Нижегородская область, Захар Прилепин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Подрыв автомобиля Захара Прилепина
В Росгвардии рассказали, как ответят на подрыв машины Прилепина
Росгвардия после подрыва машины Прилепина пообещала спросить с виновных на поле боя