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В Росгвардии рассказали, как ответят на подрыв машины Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
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15:27 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870175953.html
В Росгвардии рассказали, как ответят на подрыв машины Прилепина
В Росгвардии рассказали, как ответят на подрыв машины Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
В Росгвардии рассказали, как ответят на подрыв машины Прилепина
Росгвардия после подрыва машины, в которой был писатель Захар Прилепин, пообещала в Telegram-канале поквитаться с виновными в произошедшем, но "по законам... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T15:27
2023-05-06T15:27
происшествия
нижегородская область
захар прилепин
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
следственный комитет россии (ск рф)
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Росгвардия после подрыва машины, в которой был писатель Захар Прилепин, пообещала в Telegram-канале поквитаться с виновными в произошедшем, но "по законам чести" – на поле боя. В Росгвардии также пожелали Прилепину скорейшего выздоровления. Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. В пресс-службе СК РФ заявил, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, "Захар в порядке", правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщило МВД.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870158642.html
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происшествия, нижегородская область, захар прилепин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля захара прилепина
Происшествия, Нижегородская область, Захар Прилепин, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Следственный комитет России (СК РФ), Подрыв автомобиля Захара Прилепина
В Росгвардии рассказали, как ответят на подрыв машины Прилепина

Росгвардия после подрыва машины Прилепина пообещала спросить с виновных на поле боя

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Захар Прилепин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Росгвардия после подрыва машины, в которой был писатель Захар Прилепин, пообещала в Telegram-канале поквитаться с виновными в произошедшем, но "по законам чести" – на поле боя.
«

"Сегодня была совершена попытка покушения на нашего брата и соратника, писателя и русского патриота Захара Прилепина. К большому счастью и назло врагу, он жив. Но это не значит, что мы не спросим за случившееся со всех виновных. Только сделаем мы это по законам чести – на поле боя и лицом к лицу", – сообщает ведомство.

В Росгвардии также пожелали Прилепину скорейшего выздоровления.
Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. В пресс-службе СК РФ заявил, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, "Захар в порядке", правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося.
В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщило МВД.
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Появилось первое видео с места взрыва машины Прилепина
Вчера, 13:59
 
ПроисшествияНижегородская областьЗахар ПрилепинФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Следственный комитет России (СК РФ)Подрыв автомобиля Захара Прилепина
 
 
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