https://ria.ru/20230506/prilepin-1870175953.html

В Росгвардии рассказали, как ответят на подрыв машины Прилепина

В Росгвардии рассказали, как ответят на подрыв машины Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023

В Росгвардии рассказали, как ответят на подрыв машины Прилепина

Росгвардия после подрыва машины, в которой был писатель Захар Прилепин, пообещала в Telegram-канале поквитаться с виновными в произошедшем, но "по законам... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T15:27

2023-05-06T15:27

2023-05-06T15:27

происшествия

нижегородская область

захар прилепин

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

следственный комитет россии (ск рф)

подрыв автомобиля захара прилепина

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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Росгвардия после подрыва машины, в которой был писатель Захар Прилепин, пообещала в Telegram-канале поквитаться с виновными в произошедшем, но "по законам чести" – на поле боя. В Росгвардии также пожелали Прилепину скорейшего выздоровления. Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. В пресс-службе СК РФ заявил, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, "Захар в порядке", правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщило МВД.

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870158642.html

нижегородская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижегородская область, захар прилепин, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля захара прилепина