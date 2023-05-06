При взрыве машины Прилепина погиб его помощник и соратник
Нижегородский губернатор Никитин: при взрыве Прилепина погиб его помощник
Водитель и охранник Захара Прилепина Александр Шубин
Водитель и охранник Захара Прилепина Александр Шубин
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Погибший при взрыве машины политика и писателя Захара Прилепина - это его помощник и соратник, сообщил в Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
В субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. Пресс-служба СК РФ сообщила, что после подрыва автомобиля, в котором находился Прилепин, возбуждено уголовное дело по статье "теракт".
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"Сейчас разбираются правоохранители с обстоятельствами и причинами произошедшего. Один человек погиб - это помощник и соратник Захара - выражаем соболезнования его родным и близким. Что касается Захара - он в относительном порядке, медики сейчас занимаются его здоровьем. Всё необходимое делается, держим ситуацию на контроле. Захару желаем скорейшего выздоровления, держаться и всего самого лучшего" - рассказал Никитин в аудиообращении.
Ранее в соцсетях появилась информация, что погибшим является охранник и водитель Прилепина 27-летний уроженец Луганска Александр Шубин с позывным "Злой", с которым писатель познакомился в 2018 году. Подтверждением данной информации РИА Новости пока не обладает. Шубин внесен в базу украинского ресурса "Миротворец".