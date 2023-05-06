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При взрыве машины Прилепина погиб его помощник и соратник - РИА Новости, 06.05.2023
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15:12 06.05.2023 (обновлено: 16:05 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870173282.html
При взрыве машины Прилепина погиб его помощник и соратник
При взрыве машины Прилепина погиб его помощник и соратник - РИА Новости, 06.05.2023
При взрыве машины Прилепина погиб его помощник и соратник
Погибший при взрыве машины политика и писателя Захара Прилепина - это его помощник и соратник, сообщил в Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T15:12
2023-05-06T16:05
происшествия
нижегородская область
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Погибший при взрыве машины политика и писателя Захара Прилепина - это его помощник и соратник, сообщил в Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.В субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. Пресс-служба СК РФ сообщила, что после подрыва автомобиля, в котором находился Прилепин, возбуждено уголовное дело по статье "теракт".Ранее в соцсетях появилась информация, что погибшим является охранник и водитель Прилепина 27-летний уроженец Луганска Александр Шубин с позывным "Злой", с которым писатель познакомился в 2018 году. Подтверждением данной информации РИА Новости пока не обладает. Шубин внесен в базу украинского ресурса "Миротворец".
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870158642.html
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происшествия, нижегородская область, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина
Происшествия, Нижегородская область, Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
При взрыве машины Прилепина погиб его помощник и соратник

Нижегородский губернатор Никитин: при взрыве Прилепина погиб его помощник

Водитель и охранник Захара Прилепина Александр Шубин
Водитель и охранник Захара Прилепина Александр Шубин
Водитель и охранник Захара Прилепина Александр Шубин
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Погибший при взрыве машины политика и писателя Захара Прилепина - это его помощник и соратник, сообщил в Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
В субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. Пресс-служба СК РФ сообщила, что после подрыва автомобиля, в котором находился Прилепин, возбуждено уголовное дело по статье "теракт".
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Появилось первое видео с места взрыва машины Прилепина
Вчера, 13:59
«

"Сейчас разбираются правоохранители с обстоятельствами и причинами произошедшего. Один человек погиб - это помощник и соратник Захара - выражаем соболезнования его родным и близким. Что касается Захара - он в относительном порядке, медики сейчас занимаются его здоровьем. Всё необходимое делается, держим ситуацию на контроле. Захару желаем скорейшего выздоровления, держаться и всего самого лучшего" - рассказал Никитин в аудиообращении.

Ранее в соцсетях появилась информация, что погибшим является охранник и водитель Прилепина 27-летний уроженец Луганска Александр Шубин с позывным "Злой", с которым писатель познакомился в 2018 году. Подтверждением данной информации РИА Новости пока не обладает. Шубин внесен в базу украинского ресурса "Миротворец".
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Биография Захара Прилепина
Вчера, 13:54
 
ПроисшествияНижегородская областьЗахар ПрилепинПодрыв автомобиля Захара Прилепина
 
 
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