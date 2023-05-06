https://ria.ru/20230506/prilepin-1870173282.html

При взрыве машины Прилепина погиб его помощник и соратник

При взрыве машины Прилепина погиб его помощник и соратник - РИА Новости, 06.05.2023

При взрыве машины Прилепина погиб его помощник и соратник

Погибший при взрыве машины политика и писателя Захара Прилепина - это его помощник и соратник, сообщил в Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T15:12

2023-05-06T15:12

2023-05-06T16:05

происшествия

нижегородская область

захар прилепин

подрыв автомобиля захара прилепина

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Погибший при взрыве машины политика и писателя Захара Прилепина - это его помощник и соратник, сообщил в Telegram-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.В субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. Пресс-служба СК РФ сообщила, что после подрыва автомобиля, в котором находился Прилепин, возбуждено уголовное дело по статье "теракт".Ранее в соцсетях появилась информация, что погибшим является охранник и водитель Прилепина 27-летний уроженец Луганска Александр Шубин с позывным "Злой", с которым писатель познакомился в 2018 году. Подтверждением данной информации РИА Новости пока не обладает. Шубин внесен в базу украинского ресурса "Миротворец".

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870158642.html

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870157710.html

нижегородская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижегородская область, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина