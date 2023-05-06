Рейтинг@Mail.ru
Источник: к теракту против Прилепина могут быть причастны несколько человек - РИА Новости, 06.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:59 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870170819.html
Источник: к теракту против Прилепина могут быть причастны несколько человек
Источник: к теракту против Прилепина могут быть причастны несколько человек - РИА Новости, 06.05.2023
Источник: к теракту против Прилепина могут быть причастны несколько человек
К совершению теракта в отношении писателя Захара Прилепина могут быть причастны несколько человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T14:59
2023-05-06T14:59
происшествия
нижегородская область
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870141033_0:168:3077:1898_1920x0_80_0_0_96a045b1ceed54209d1fe09e0db7b366.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. К совершению теракта в отношении писателя Захара Прилепина могут быть причастны несколько человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Уголовное дело по статье "теракт" было возбуждено после подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором находился Прилепин, сообщила пресс-служба СК РФ. Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщило МВД. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870158642.html
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870157710.html
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870141033_207:0:2936:2047_1920x0_80_0_0_4225418a8313f10ee4b0173c0f032f21.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, нижегородская область, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина
Происшествия, Нижегородская область, Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Источник: к теракту против Прилепина могут быть причастны несколько человек

К подрыву автомобиля Захара Прилепина могут быть причастны несколько человек

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Захар Прилепин. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. К совершению теракта в отношении писателя Захара Прилепина могут быть причастны несколько человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
«
"Не исключено, что к подрыву автомобиля, где находился Захар Прилепин, может быть причастно несколько человек", - сказал собеседник агентства.
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Появилось первое видео с места взрыва машины Прилепина
Вчера, 13:59
Уголовное дело по статье "теракт" было возбуждено после подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором находился Прилепин, сообщила пресс-служба СК РФ.
Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщило МВД. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Биография Захара Прилепина
Вчера, 13:54
 
ПроисшествияНижегородская областьЗахар ПрилепинПодрыв автомобиля Захара Прилепина
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала