https://ria.ru/20230506/prilepin-1870170819.html
Источник: к теракту против Прилепина могут быть причастны несколько человек
Источник: к теракту против Прилепина могут быть причастны несколько человек - РИА Новости, 06.05.2023
Источник: к теракту против Прилепина могут быть причастны несколько человек
К совершению теракта в отношении писателя Захара Прилепина могут быть причастны несколько человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T14:59
2023-05-06T14:59
2023-05-06T14:59
происшествия
нижегородская область
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. К совершению теракта в отношении писателя Захара Прилепина могут быть причастны несколько человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Уголовное дело по статье "теракт" было возбуждено после подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором находился Прилепин, сообщила пресс-служба СК РФ. Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщило МВД. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870158642.html
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870157710.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина
Происшествия, Нижегородская область, Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Источник: к теракту против Прилепина могут быть причастны несколько человек
К подрыву автомобиля Захара Прилепина могут быть причастны несколько человек
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. К совершению теракта в отношении писателя Захара Прилепина могут быть причастны несколько человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
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"Не исключено, что к подрыву автомобиля, где находился Захар Прилепин, может быть причастно несколько человек", - сказал собеседник агентства.
Появилось первое видео с места взрыва машины Прилепина
Уголовное дело по статье "теракт" было возбуждено после подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором находился Прилепин, сообщила пресс-служба СК РФ.
Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщило МВД. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Биография Захара Прилепина