https://ria.ru/20230506/prilepin-1870170819.html

Источник: к теракту против Прилепина могут быть причастны несколько человек

Источник: к теракту против Прилепина могут быть причастны несколько человек - РИА Новости, 06.05.2023

Источник: к теракту против Прилепина могут быть причастны несколько человек

К совершению теракта в отношении писателя Захара Прилепина могут быть причастны несколько человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T14:59

2023-05-06T14:59

2023-05-06T14:59

происшествия

нижегородская область

захар прилепин

подрыв автомобиля захара прилепина

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. К совершению теракта в отношении писателя Захара Прилепина могут быть причастны несколько человек, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах. Уголовное дело по статье "теракт" было возбуждено после подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором находился Прилепин, сообщила пресс-служба СК РФ. Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщило МВД. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870158642.html

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870157710.html

нижегородская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижегородская область, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина