В Госдуме отреагировали на подрыв машины Прилепина
Депутат ГД Хамзаев назвал подрыв машины Прилепина инструментом давления западных спецслужб
Писатель Захар Прилепин. Архивное фото
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Террористические акты остаются инструментом западных служб, главная террористическая организация — штаб ЦРУ, заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности Султан Хамзаев, комментируя подрыв машины, в которой находился сопредседатель "Справедливой России — За правду" Захар Прилепин.
В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщило МВД. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Председатель "Справедливой России – За Правду" Сергей Миронов заявил, что "уже очевидно", что это "спланированный и организованный теракт".
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"Террористические акты были и остаются инструментом западных служб, в первую очередь психологическим. Там, где след Запада, всегда будет террор. Главная террористическая организация планеты сидит не где-то в Африке, Персидском заливе или даже на Украине, они сидят в Лэнгли, штаб-квартира ЦРУ", - сказал Хамзаев.
Он отметил, что теракт против Прилепина, "как и на других известных общественных и политических деятелей, журналистов, – своеобразное давление".