https://ria.ru/20230506/prilepin-1870169102.html

В Госдуме отреагировали на подрыв машины Прилепина

В Госдуме отреагировали на подрыв машины Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023

В Госдуме отреагировали на подрыв машины Прилепина

Террористические акты остаются инструментом западных служб, главная террористическая организация — штаб ЦРУ, заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T14:48

2023-05-06T14:48

2023-05-06T14:48

происшествия

султан хамзаев

захар прилепин

госдума рф

подрыв автомобиля захара прилепина

нижегородская область

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Террористические акты остаются инструментом западных служб, главная террористическая организация — штаб ЦРУ, заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности Султан Хамзаев, комментируя подрыв машины, в которой находился сопредседатель "Справедливой России — За правду" Захар Прилепин. В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщило МВД. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Председатель "Справедливой России – За Правду" Сергей Миронов заявил, что "уже очевидно", что это "спланированный и организованный теракт". Он отметил, что теракт против Прилепина, "как и на других известных общественных и политических деятелей, журналистов, – своеобразное давление".

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870157710.html

нижегородская область

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Ольга Фомченкова

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Ольга Фомченкова

происшествия, султан хамзаев, захар прилепин, госдума рф, подрыв автомобиля захара прилепина, нижегородская область