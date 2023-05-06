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В Госдуме отреагировали на подрыв машины Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
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14:48 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870169102.html
В Госдуме отреагировали на подрыв машины Прилепина
В Госдуме отреагировали на подрыв машины Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
В Госдуме отреагировали на подрыв машины Прилепина
Террористические акты остаются инструментом западных служб, главная террористическая организация — штаб ЦРУ, заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T14:48
2023-05-06T14:48
происшествия
султан хамзаев
захар прилепин
госдума рф
подрыв автомобиля захара прилепина
нижегородская область
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Террористические акты остаются инструментом западных служб, главная террористическая организация — штаб ЦРУ, заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности Султан Хамзаев, комментируя подрыв машины, в которой находился сопредседатель "Справедливой России — За правду" Захар Прилепин. В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщило МВД. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Председатель "Справедливой России – За Правду" Сергей Миронов заявил, что "уже очевидно", что это "спланированный и организованный теракт". Он отметил, что теракт против Прилепина, "как и на других известных общественных и политических деятелей, журналистов, – своеобразное давление".
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происшествия, султан хамзаев, захар прилепин, госдума рф, подрыв автомобиля захара прилепина, нижегородская область
Происшествия, Султан Хамзаев, Захар Прилепин, Госдума РФ, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Нижегородская область
В Госдуме отреагировали на подрыв машины Прилепина

Депутат ГД Хамзаев назвал подрыв машины Прилепина инструментом давления западных спецслужб

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкПисатель Захар Прилепин
Писатель Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Писатель Захар Прилепин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Террористические акты остаются инструментом западных служб, главная террористическая организация — штаб ЦРУ, заявил РИА Новости член комитета ГД по безопасности Султан Хамзаев, комментируя подрыв машины, в которой находился сопредседатель "Справедливой России — За правду" Захар Прилепин.
В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщило МВД. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. Председатель "Справедливой России – За Правду" Сергей Миронов заявил, что "уже очевидно", что это "спланированный и организованный теракт".
«
"Террористические акты были и остаются инструментом западных служб, в первую очередь психологическим. Там, где след Запада, всегда будет террор. Главная террористическая организация планеты сидит не где-то в Африке, Персидском заливе или даже на Украине, они сидят в Лэнгли, штаб-квартира ЦРУ", - сказал Хамзаев.
Он отметил, что теракт против Прилепина, "как и на других известных общественных и политических деятелей, журналистов, – своеобразное давление".
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
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