https://ria.ru/20230506/prilepin-1870163144.html
Дело о теракте возбудили после подрыва автомобиля Прилепина
Дело о теракте возбудили после подрыва автомобиля Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
Дело о теракте возбудили после подрыва автомобиля Прилепина
Уголовное дело о террористическом акте возбуждено после подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором находился писатель Захар Прилепин, сообщила... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T14:27
2023-05-06T14:27
2023-05-06T14:39
происшествия
нижегородская область
следственный комитет россии (ск рф)
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Уголовное дело о террористическом акте возбуждено после подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором находился писатель Захар Прилепин, сообщила пресс-служба СК РФ в Telegram-канале."ГСУ СК России по факту подрыва автомобиля Захара Прилепина возбуждено уголовное по ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сказали в ведомстве.Максимальное наказание по статье - вплоть до пожизненного лишения свободы.Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщило МВД. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, нижегородская область, следственный комитет россии (ск рф), захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина
Происшествия, Нижегородская область, Следственный комитет России (СК РФ), Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Дело о теракте возбудили после подрыва автомобиля Прилепина
СК завел уголовное дело о теракте после подрыва машины Прилепина в Нижегородской области
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости.
Уголовное дело о террористическом акте возбуждено после подрыва в Нижегородской области автомобиля, в котором находился писатель Захар Прилепин, сообщила пресс-служба СК РФ в Telegram-канале
.
"ГСУ СК России по факту подрыва автомобиля Захара Прилепина возбуждено уголовное по ст. 205 УК РФ (террористический акт)", - сказали в ведомстве.
Максимальное наказание по статье - вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщило МВД. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Биография Захара Прилепина