https://ria.ru/20230506/prilepin-1870158787.html

Глава Нижегородской области заявил об отсутствии угроз здоровью Прилепина

Глава Нижегородской области заявил об отсутствии угроз здоровью Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023

Глава Нижегородской области заявил об отсутствии угроз здоровью Прилепина

Угрозы для здоровья политика и писателя Захара Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил в телеграм-канале губернатор Нижегородской области... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T14:01

2023-05-06T14:01

2023-05-06T14:08

нижегородская область

захар прилепин

глеб никитин

происшествия

подрыв автомобиля захара прилепина

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870149662_0:132:3000:1820_1920x0_80_0_0_c8cfc0a505a4ea45a83be8b70923cb2d.jpg

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Угрозы для здоровья политика и писателя Захара Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил в телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Машину, в которой находился российский писатель и сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Прилепин, подорвали на трассе в Нижегородской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщал СК РФ."У Захара есть незначительные переломы, но угрозы для его здоровья нет. Нижегородские медики оказывают ему необходимую помощь", - написал Никитин в своем телеграм-канале.Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. МВД России подтвердило взрыв автомобиля Прилепина в одной из деревень Борского района Нижегородской области. Председатель СРЗП Сергей Миронов заявил, что "уже очевидно", что это "спланированный и организованный теракт".

https://ria.ru/20230506/podryv-1870159587.html

нижегородская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

нижегородская область, захар прилепин, глеб никитин, происшествия, подрыв автомобиля захара прилепина