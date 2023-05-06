https://ria.ru/20230506/prilepin-1870158787.html
Глава Нижегородской области заявил об отсутствии угроз здоровью Прилепина
Глава Нижегородской области заявил об отсутствии угроз здоровью Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
Глава Нижегородской области заявил об отсутствии угроз здоровью Прилепина
Угрозы для здоровья политика и писателя Захара Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил в телеграм-канале губернатор Нижегородской области... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T14:01
2023-05-06T14:01
2023-05-06T14:08
нижегородская область
захар прилепин
глеб никитин
происшествия
подрыв автомобиля захара прилепина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Угрозы для здоровья политика и писателя Захара Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил в телеграм-канале губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.Машину, в которой находился российский писатель и сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Прилепин, подорвали на трассе в Нижегородской области, по данному факту возбуждено уголовное дело, сообщал СК РФ."У Захара есть незначительные переломы, но угрозы для его здоровья нет. Нижегородские медики оказывают ему необходимую помощь", - написал Никитин в своем телеграм-канале.Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. МВД России подтвердило взрыв автомобиля Прилепина в одной из деревень Борского района Нижегородской области. Председатель СРЗП Сергей Миронов заявил, что "уже очевидно", что это "спланированный и организованный теракт".
https://ria.ru/20230506/podryv-1870159587.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
нижегородская область, захар прилепин, глеб никитин, происшествия, подрыв автомобиля захара прилепина
Нижегородская область, Захар Прилепин, Глеб Никитин, Происшествия, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Глава Нижегородской области заявил об отсутствии угроз здоровью Прилепина
Глава Нижегородской области Никитин заявил, что угрозы для здоровья Прилепина нет