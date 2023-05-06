https://ria.ru/20230506/prilepin-1870158642.html

Появилось первое видео с места взрыва машины Прилепина

Появилось первое видео с места взрыва машины Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023

Появилось первое видео с места взрыва машины Прилепина

Видео с места взрыва автомобиля политика и писателя Захара Прилепина появилось в социальных сетях. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T13:59

2023-05-06T13:59

2023-05-06T14:02

происшествия

захар прилепин

подрыв автомобиля захара прилепина

нижегородская область

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Видео с места взрыва автомобиля политика и писателя Захара Прилепина появилось в социальных сетях.На кадрах, которые появились в соцсетях, видно, что взрыв произошел на проселочной дороге около деревни. Автомобиль после взрыва перевернулся на крышу, у него полностью оторвало переднюю часть, под машиной виднеется воронка диаметром примерно в полтора метра и глубиной в полметра. Обломки иномарки раскидало на десятки метров, на месте работают скорая, следователи, также прилетел медицинский вертолет.Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. МВД России подтвердило взрыв автомобиля Прилепина в одной из деревень Борского района Нижегородской области. СК РФ возбудил уголовное дело факту подрыва, по поручению главы СК РФ Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СК. Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что писатель получил переломы и сотрясение мозга. Председатель "Справедливой России – За Правду", сопредседателем которой является Прилепин, Сергей Миронов заявил, что "уже очевидно", что это "спланированный и организованный теракт".

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870157710.html

нижегородская область

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Ольга Фомченкова

происшествия, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, нижегородская область