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Медведев назвал подрыв машины Прилепина подлым нападением - РИА Новости, 06.05.2023
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13:59 06.05.2023 (обновлено: 14:18 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870158537.html
Медведев назвал подрыв машины Прилепина подлым нападением
Медведев назвал подрыв машины Прилепина подлым нападением - РИА Новости, 06.05.2023
Медведев назвал подрыв машины Прилепина подлым нападением
Подрыв машины писателя Захара Прилепина - подлое нападение, совершенное нацистскими экстремистами, враг стремится запугать и выбирает настоящих патриотов, но... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T13:59
2023-05-06T14:18
россия
подрыв автомобиля захара прилепина
захар прилепин
происшествия
дмитрий медведев
олег осипов
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Подрыв машины писателя Захара Прилепина - подлое нападение, совершенное нацистскими экстремистами, враг стремится запугать и выбирает настоящих патриотов, но это преступление не останется безнаказанным, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.Как рассказал помощник Медведева Олег Осипов, зампред Совбеза РФ направил Прилепину телеграмму."С огромным возмущением узнал о подлом нападении на Вас и Ваших близких, которое было совершено нацистскими экстремистами. Хотел бы выразить Вам от имени партии "Единая Россия" и от себя лично искреннюю поддержку в этот тяжелый момент. Мои глубокие соболезнования семье Вашего коллеги, который стал жертвой этого циничного преступления", - говорится в послании."Мы имеем дело с трусливым врагом, который стремится нас запугать. Выбирает своей целью настоящих патриотов нашей страны. Тех, кто все свои силы отдает служению Отечеству, делает все, чтобы приблизить победу над украинским неонацизмом. Эти преступления не останутся безнаказанными", - подчеркнул Медведев.По его словам, им нет срока давности."Лица, их совершившие, а также их идейные спонсоры не смогут избежать кары. Уверен, что жизненная энергия и стойкость помогут Вам преодолеть последствия ранения и вернуться к активной работе на благо Родины, к писательскому и публицистическому труду, к политической деятельности", - говорится в телеграмме Медведева.В заключение зампред Совбеза РФ пожелал писателю, который также является сопредседателем партии "Справедливая Россия — За правду", скорейшего выздоровления и крепкого здоровья.Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. МВД России подтвердило взрыв автомобиля Прилепина в одной из деревень Борского района Нижегородской области. СК РФ возбудил уголовное дело факту подрыва, по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СК. Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что писатель получил переломы и сотрясение мозга. Председатель "Справедливой России – За Правду" Сергей Миронов заявил, что "уже очевидно", что это "спланированный и организованный теракт".
https://ria.ru/20230506/podryv-1870159587.html
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россия, подрыв автомобиля захара прилепина, захар прилепин, происшествия, дмитрий медведев, олег осипов
Россия, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Захар Прилепин, Происшествия, Дмитрий Медведев, Олег Осипов
Медведев назвал подрыв машины Прилепина подлым нападением

Медведев назвал подрыв машины Прилепина подлым нападением нацистских экстремистов

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Подрыв машины писателя Захара Прилепина - подлое нападение, совершенное нацистскими экстремистами, враг стремится запугать и выбирает настоящих патриотов, но это преступление не останется безнаказанным, заявил зампред Совбеза РФ, председатель "Единой России" Дмитрий Медведев.
Как рассказал помощник Медведева Олег Осипов, зампред Совбеза РФ направил Прилепину телеграмму.
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"С огромным возмущением узнал о подлом нападении на Вас и Ваших близких, которое было совершено нацистскими экстремистами. Хотел бы выразить Вам от имени партии "Единая Россия" и от себя лично искреннюю поддержку в этот тяжелый момент. Мои глубокие соболезнования семье Вашего коллеги, который стал жертвой этого циничного преступления", - говорится в послании.
"Мы имеем дело с трусливым врагом, который стремится нас запугать. Выбирает своей целью настоящих патриотов нашей страны. Тех, кто все свои силы отдает служению Отечеству, делает все, чтобы приблизить победу над украинским неонацизмом. Эти преступления не останутся безнаказанными", - подчеркнул Медведев.
По его словам, им нет срока давности.
"Лица, их совершившие, а также их идейные спонсоры не смогут избежать кары. Уверен, что жизненная энергия и стойкость помогут Вам преодолеть последствия ранения и вернуться к активной работе на благо Родины, к писательскому и публицистическому труду, к политической деятельности", - говорится в телеграмме Медведева.
В заключение зампред Совбеза РФ пожелал писателю, который также является сопредседателем партии "Справедливая Россия — За правду", скорейшего выздоровления и крепкого здоровья.
Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. МВД России подтвердило взрыв автомобиля Прилепина в одной из деревень Борского района Нижегородской области. СК РФ возбудил уголовное дело факту подрыва, по поручению главы ведомства Александра Бастрыкина на место происшествия направлены следователи-криминалисты центрального аппарата СК. Источник в силовых структурах сообщил РИА Новости, что писатель получил переломы и сотрясение мозга. Председатель "Справедливой России – За Правду" Сергей Миронов заявил, что "уже очевидно", что это "спланированный и организованный теракт".
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
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РоссияПодрыв автомобиля Захара ПрилепинаЗахар ПрилепинПроисшествияДмитрий МедведевОлег Осипов
 
 
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