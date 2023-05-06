https://ria.ru/20230506/prilepin-1870157079.html

Появилась первая фотография с места подрыва машины Захара Прилепина

Появилась первая фотография с места подрыва машины Захара Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023

Появилась первая фотография с места подрыва машины Захара Прилепина

Следственный комитет опубликовал первую фотографию с места взрыва машины писателя Захара Прилепина в Нижегородской области. На фото видно перевернутую машину с... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T13:51

2023-05-06T13:51

2023-05-06T13:51

происшествия

захар прилепин

подрыв автомобиля захара прилепина

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал первую фотографию с места взрыва машины писателя Захара Прилепина в Нижегородской области. На фото видно перевернутую машину с оторванной передней частью.По словам источника РИА Новости, машину Прилепина подорвали на трассе в Борском районе. Это произошло в глухом месте, в 80 километрах от Бора, недалеко от реки Керженец. Другой источник, в силовых структурах, рассказал, что писатель получил сотрясение мозга и переломы.

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870154101.html

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2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина