https://ria.ru/20230506/prilepin-1870157079.html
Появилась первая фотография с места подрыва машины Захара Прилепина
Появилась первая фотография с места подрыва машины Захара Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
Появилась первая фотография с места подрыва машины Захара Прилепина
Следственный комитет опубликовал первую фотографию с места взрыва машины писателя Захара Прилепина в Нижегородской области. На фото видно перевернутую машину с... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T13:51
2023-05-06T13:51
2023-05-06T13:51
происшествия
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал первую фотографию с места взрыва машины писателя Захара Прилепина в Нижегородской области. На фото видно перевернутую машину с оторванной передней частью.По словам источника РИА Новости, машину Прилепина подорвали на трассе в Борском районе. Это произошло в глухом месте, в 80 километрах от Бора, недалеко от реки Керженец. Другой источник, в силовых структурах, рассказал, что писатель получил сотрясение мозга и переломы.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870154101.html
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происшествия, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина
Происшествия, Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Появилась первая фотография с места подрыва машины Захара Прилепина
СК опубликовал фотографию с места взрыва машины писателя Прилепина в Нижегородской области