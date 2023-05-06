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Появилась первая фотография с места подрыва машины Захара Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
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13:51 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870157079.html
Появилась первая фотография с места подрыва машины Захара Прилепина
Появилась первая фотография с места подрыва машины Захара Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
Появилась первая фотография с места подрыва машины Захара Прилепина
Следственный комитет опубликовал первую фотографию с места взрыва машины писателя Захара Прилепина в Нижегородской области. На фото видно перевернутую машину с... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T13:51
2023-05-06T13:51
происшествия
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал первую фотографию с места взрыва машины писателя Захара Прилепина в Нижегородской области. На фото видно перевернутую машину с оторванной передней частью.По словам источника РИА Новости, машину Прилепина подорвали на трассе в Борском районе. Это произошло в глухом месте, в 80 километрах от Бора, недалеко от реки Керженец. Другой источник, в силовых структурах, рассказал, что писатель получил сотрясение мозга и переломы.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870154101.html
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происшествия, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина
Происшествия, Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Появилась первая фотография с места подрыва машины Захара Прилепина

СК опубликовал фотографию с места взрыва машины писателя Прилепина в Нижегородской области

© Фото : СК РФФото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© Фото : СК РФ
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Следственный комитет опубликовал первую фотографию с места взрыва машины писателя Захара Прилепина в Нижегородской области.

На фото видно перевернутую машину с оторванной передней частью.

По словам источника РИА Новости, машину Прилепина подорвали на трассе в Борском районе. Это произошло в глухом месте, в 80 километрах от Бора, недалеко от реки Керженец. Другой источник, в силовых структурах, рассказал, что писатель получил сотрясение мозга и переломы.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Появились первые подробности подрыва автомобиля Прилепина
Вчера, 13:28
 
ПроисшествияЗахар ПрилепинПодрыв автомобиля Захара Прилепина
 
 
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