Прилепин получил ранение при подрыве его машины в Нижегородской области
МВД: писатель Прилепин получил ранение при взрыве машины в Нижегородской области
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. МВД подтвердило факт взрыва автомобиля в Нижегородской области, при котором был ранен писатель Захар Прилепин, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.
"По предварительным данным, в результате взрыва один человек погиб, а находившийся в автомобиле писатель Захар Прилепин получил ранения. Предварительно, других пострадавших нет", — говорится в релизе.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. По поручению Александра Бастрыкина на место происшествия выехали следователи и криминалисты центрального аппарата.
По словам источника РИА Новости в региональных экстренных службах, машину Прилепина подорвали на трассе в Борском районе. Это произошло в глухом месте, в 80 километрах от Бора, недалеко от реки Керженец. Другой источник, в силовых структурах, рассказал, что писатель получил сотрясение мозга и переломы.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в свою очередь, сообщил, что здоровью Прилепина ничего не угрожает — у него незначительные переломы, медики оказывают ему всю необходимую помощь.
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