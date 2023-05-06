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Прилепин получил ранение при подрыве его машины в Нижегородской области - РИА Новости, 06.05.2023
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13:10 06.05.2023 (обновлено: 14:14 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870148517.html
Прилепин получил ранение при подрыве его машины в Нижегородской области
Прилепин получил ранение при подрыве его машины в Нижегородской области - РИА Новости, 06.05.2023
Прилепин получил ранение при подрыве его машины в Нижегородской области
МВД подтвердило факт взрыва автомобиля в Нижегородской области, при котором был ранен писатель Захар Прилепин, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T13:10
2023-05-06T14:14
происшествия
нижегородская область
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. МВД подтвердило факт взрыва автомобиля в Нижегородской области, при котором был ранен писатель Захар Прилепин, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа."По предварительным данным, в результате взрыва один человек погиб, а находившийся в автомобиле писатель Захар Прилепин получил ранения. Предварительно, других пострадавших нет", — говорится в релизе.Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.Следственный комитет возбудил уголовное дело. По поручению Александра Бастрыкина на место происшествия выехали следователи и криминалисты центрального аппарата.По словам источника РИА Новости в региональных экстренных службах, машину Прилепина подорвали на трассе в Борском районе. Это произошло в глухом месте, в 80 километрах от Бора, недалеко от реки Керженец. Другой источник, в силовых структурах, рассказал, что писатель получил сотрясение мозга и переломы.Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в свою очередь, сообщил, что здоровью Прилепина ничего не угрожает — у него незначительные переломы, медики оказывают ему всю необходимую помощь.Второго апреля в Петербурге прогремел взрыв в кафе, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Взорвалась статуэтка, которую ему подарила петербурженка Дарья Трепова. Военкор погиб, более 30 человек получили ранения. Трепову задержали на следующий день. Вторым непосредственным участником подготовки теракта следствие называет гражданина Украины, члена диверсионно-террористической группы Юрия Денисова.Двадцатого августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье погибла политолог и журналистка Дарья Дугина. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнительницей была гражданка Украины Наталья Вовк.
https://ria.ru/20230506/zakharova-1870142230.html
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870157710.html
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происшествия, нижегородская область, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина
Происшествия, Нижегородская область, Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Прилепин получил ранение при подрыве его машины в Нижегородской области

МВД: писатель Прилепин получил ранение при взрыве машины в Нижегородской области

© Фото : СК РФФото с места подрыва автомобиля Захара Прилепина в Нижегородской области
Фото с места подрыва автомобиля Захара Прилепина в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© Фото : СК РФ
Фото с места подрыва автомобиля Захара Прилепина в Нижегородской области
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. МВД подтвердило факт взрыва автомобиля в Нижегородской области, при котором был ранен писатель Захар Прилепин, сообщается в Telegram-канале МВД Медиа.
"По предварительным данным, в результате взрыва один человек погиб, а находившийся в автомобиле писатель Захар Прилепин получил ранения. Предварительно, других пострадавших нет", — говорится в релизе.
Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего, добавили в ведомстве.
Следственный комитет возбудил уголовное дело. По поручению Александра Бастрыкина на место происшествия выехали следователи и криминалисты центрального аппарата.
По словам источника РИА Новости в региональных экстренных службах, машину Прилепина подорвали на трассе в Борском районе. Это произошло в глухом месте, в 80 километрах от Бора, недалеко от реки Керженец. Другой источник, в силовых структурах, рассказал, что писатель получил сотрясение мозга и переломы.
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, в свою очередь, сообщил, что здоровью Прилепина ничего не угрожает — у него незначительные переломы, медики оказывают ему всю необходимую помощь.
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Второго апреля в Петербурге прогремел взрыв в кафе, где проходил творческий вечер военкора Владлена Татарского. Взорвалась статуэтка, которую ему подарила петербурженка Дарья Трепова. Военкор погиб, более 30 человек получили ранения. Трепову задержали на следующий день. Вторым непосредственным участником подготовки теракта следствие называет гражданина Украины, члена диверсионно-террористической группы Юрия Денисова.
Двадцатого августа 2022 года при взрыве автомобиля на Можайском шоссе в Подмосковье погибла политолог и журналистка Дарья Дугина. ФСБ заявила, что за убийством стоят украинские спецслужбы, исполнительницей была гражданка Украины Наталья Вовк.
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