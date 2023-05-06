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Нижегородский губернатор прокомментировал взрыв автомобиля Прилепина

Нижегородский губернатор прокомментировал взрыв автомобиля Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023

Нижегородский губернатор прокомментировал взрыв автомобиля Прилепина

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя в Telegram-канале состояние Захара Прилепина после взрыва его автомобиля, заявил, что "Захар в... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T13:06

2023-05-06T13:06

2023-05-06T13:15

происшествия

нижегородская область

захар прилепин

глеб никитин

подрыв автомобиля захара прилепина

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя в Telegram-канале состояние Захара Прилепина после взрыва его автомобиля, заявил, что "Захар в порядке", по его словам, правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. В пресс-службе партии "Справедливая Россия - За правду", сопредседателем которой является Прилепин, агентству заявили, что "не установлено", что произошло, а "Захар Прилепин в порядке". В пресс-службе СК РФ заявил, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты.

нижегородская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, нижегородская область, захар прилепин, глеб никитин, подрыв автомобиля захара прилепина