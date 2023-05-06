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Нижегородский губернатор прокомментировал взрыв автомобиля Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
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13:06 06.05.2023 (обновлено: 13:15 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870147869.html
Нижегородский губернатор прокомментировал взрыв автомобиля Прилепина
Нижегородский губернатор прокомментировал взрыв автомобиля Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
Нижегородский губернатор прокомментировал взрыв автомобиля Прилепина
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя в Telegram-канале состояние Захара Прилепина после взрыва его автомобиля, заявил, что "Захар в... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T13:06
2023-05-06T13:15
происшествия
нижегородская область
захар прилепин
глеб никитин
подрыв автомобиля захара прилепина
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя в Telegram-канале состояние Захара Прилепина после взрыва его автомобиля, заявил, что "Захар в порядке", по его словам, правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. В пресс-службе партии "Справедливая Россия - За правду", сопредседателем которой является Прилепин, агентству заявили, что "не установлено", что произошло, а "Захар Прилепин в порядке". В пресс-службе СК РФ заявил, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты.
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происшествия, нижегородская область, захар прилепин, глеб никитин, подрыв автомобиля захара прилепина
Происшествия, Нижегородская область, Захар Прилепин, Глеб Никитин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Нижегородский губернатор прокомментировал взрыв автомобиля Прилепина

Нижегородский губернатор Никитин: правоохранители выясняют причины взрыва машины Прилепина

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Захар Прилепин. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 6 мая - РИА Новости. Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, комментируя в Telegram-канале состояние Захара Прилепина после взрыва его автомобиля, заявил, что "Захар в порядке", по его словам, правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося.
«

"По ситуации с Захаром Прилепиным. Сейчас правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося. Захар в порядке", - написал Никитин.

Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. В пресс-службе партии "Справедливая Россия - За правду", сопредседателем которой является Прилепин, агентству заявили, что "не установлено", что произошло, а "Захар Прилепин в порядке". В пресс-службе СК РФ заявил, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты.
 
ПроисшествияНижегородская областьЗахар ПрилепинГлеб НикитинПодрыв автомобиля Захара Прилепина
 
 
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