https://ria.ru/20230506/prilepin-1870142752.html
Пресс-служба Прилепина прокомментировала инцидент с машиной писателя
Пресс-служба Прилепина прокомментировала инцидент с машиной писателя - РИА Новости, 06.05.2023
Пресс-служба Прилепина прокомментировала инцидент с машиной писателя
Сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин в порядке, что именно произошло в Нижнем Новгороде на данный момент не установлено,... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T12:43
2023-05-06T12:43
2023-05-06T13:15
происшествия
захар прилепин
нижний новгород
нижегородская область
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин в порядке, что именно произошло в Нижнем Новгороде на данный момент не установлено, сообщила РИА Новости пресс-служба Прилепина. Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области, водитель погиб, Прилепин ранен.
нижний новгород
нижегородская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, захар прилепин, нижний новгород, нижегородская область, подрыв автомобиля захара прилепина
Происшествия, Захар Прилепин, Нижний Новгород, Нижегородская область, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Пресс-служба Прилепина прокомментировала инцидент с машиной писателя
Пресс-служба Прилепина сообщила, что писатель в порядке после подрыва его автомобиля