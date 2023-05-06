https://ria.ru/20230506/prilepin-1870142752.html

Пресс-служба Прилепина прокомментировала инцидент с машиной писателя

Пресс-служба Прилепина прокомментировала инцидент с машиной писателя - РИА Новости, 06.05.2023

Пресс-служба Прилепина прокомментировала инцидент с машиной писателя

Сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин в порядке, что именно произошло в Нижнем Новгороде на данный момент не установлено,... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T12:43

2023-05-06T12:43

2023-05-06T13:15

происшествия

захар прилепин

нижний новгород

нижегородская область

подрыв автомобиля захара прилепина

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин в порядке, что именно произошло в Нижнем Новгороде на данный момент не установлено, сообщила РИА Новости пресс-служба Прилепина. Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области, водитель погиб, Прилепин ранен.

нижний новгород

нижегородская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, захар прилепин, нижний новгород, нижегородская область, подрыв автомобиля захара прилепина