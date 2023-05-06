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Пресс-служба Прилепина прокомментировала инцидент с машиной писателя - РИА Новости, 06.05.2023
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12:43 06.05.2023 (обновлено: 13:15 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870142752.html
Пресс-служба Прилепина прокомментировала инцидент с машиной писателя
Пресс-служба Прилепина прокомментировала инцидент с машиной писателя - РИА Новости, 06.05.2023
Пресс-служба Прилепина прокомментировала инцидент с машиной писателя
Сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин в порядке, что именно произошло в Нижнем Новгороде на данный момент не установлено,... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T12:43
2023-05-06T13:15
происшествия
захар прилепин
нижний новгород
нижегородская область
подрыв автомобиля захара прилепина
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин в порядке, что именно произошло в Нижнем Новгороде на данный момент не установлено, сообщила РИА Новости пресс-служба Прилепина. Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области, водитель погиб, Прилепин ранен.
нижний новгород
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происшествия, захар прилепин, нижний новгород, нижегородская область, подрыв автомобиля захара прилепина
Происшествия, Захар Прилепин, Нижний Новгород, Нижегородская область, Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Пресс-служба Прилепина прокомментировала инцидент с машиной писателя

Пресс-служба Прилепина сообщила, что писатель в порядке после подрыва его автомобиля

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкПисатель Захар Прилепин
Писатель Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Писатель Захар Прилепин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин в порядке, что именно произошло в Нижнем Новгороде на данный момент не установлено, сообщила РИА Новости пресс-служба Прилепина.
Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Захара Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области, водитель погиб, Прилепин ранен.
«
"Что именно произошло на данный момент не установлено. Захар Прилепин в порядке", — сообщили в пресс-службе.
 
ПроисшествияЗахар ПрилепинНижний НовгородНижегородская областьПодрыв автомобиля Захара Прилепина
 
 
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