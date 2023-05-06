https://ria.ru/20230506/prigozhin-1870148398.html
Пригожин прокомментировал подрыв машины Прилепина
Пригожин прокомментировал подрыв машины Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
Пригожин прокомментировал подрыв машины Прилепина
Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, комментируя ЧП с машиной, в которой находился писатель и политик Захар Прилепин, выразил надежду, что с ним все... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T13:10
2023-05-06T13:10
2023-05-06T13:15
россия
происшествия
нижегородская область
захар прилепин
евгений пригожин
глеб никитин
следственный комитет россии (ск рф)
подрыв автомобиля захара прилепина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870149219_0:193:3079:1925_1920x0_80_0_0_e7ecb9977eabba9b8209b5a7e2edb325.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, комментируя ЧП с машиной, в которой находился писатель и политик Захар Прилепин, выразил надежду, что с ним все будет хорошо. "Захар, спасибо тебе за то, что ты вчера нас поддержал и всегда поддерживал. Надеюсь, что с тобой все будет в порядке, мы держим, как говорится, пальцы крестиком, чтобы все было хорошо. Держись", - приводит пресс-служба Пригожина его слова. Он также поблагодарил писателя за слова поддержки в адрес группы "Вагнер". Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. В пресс-службе партии "Справедливая Россия - За правду", сопредседателем которой является Прилепин, агентству заявили, что "не установлено", что произошло, а "Захар Прилепин в порядке". В пресс-службе СК РФ заявил, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, "Захар в порядке", правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870147869.html
россия
нижегородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870149219_348:0:3079:2048_1920x0_80_0_0_a91049fb364ff18dc0ba29451ded06f1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, происшествия, нижегородская область, захар прилепин, евгений пригожин, глеб никитин, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля захара прилепина
Россия, Происшествия, Нижегородская область, Захар Прилепин, Евгений Пригожин, Глеб Никитин, Следственный комитет России (СК РФ), Подрыв автомобиля Захара Прилепина
Пригожин прокомментировал подрыв машины Прилепина
Основатель "Вагнера" Пригожин выразил надежду, что с Прилепиным все будет в порядке