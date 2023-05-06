https://ria.ru/20230506/prigozhin-1870148398.html

Пригожин прокомментировал подрыв машины Прилепина

Пригожин прокомментировал подрыв машины Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023

Пригожин прокомментировал подрыв машины Прилепина

Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, комментируя ЧП с машиной, в которой находился писатель и политик Захар Прилепин, выразил надежду, что с ним все... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T13:10

2023-05-06T13:10

2023-05-06T13:15

россия

происшествия

нижегородская область

захар прилепин

евгений пригожин

глеб никитин

следственный комитет россии (ск рф)

подрыв автомобиля захара прилепина

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин, комментируя ЧП с машиной, в которой находился писатель и политик Захар Прилепин, выразил надежду, что с ним все будет хорошо. "Захар, спасибо тебе за то, что ты вчера нас поддержал и всегда поддерживал. Надеюсь, что с тобой все будет в порядке, мы держим, как говорится, пальцы крестиком, чтобы все было хорошо. Держись", - приводит пресс-служба Пригожина его слова. Он также поблагодарил писателя за слова поддержки в адрес группы "Вагнер". Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. В пресс-службе партии "Справедливая Россия - За правду", сопредседателем которой является Прилепин, агентству заявили, что "не установлено", что произошло, а "Захар Прилепин в порядке". В пресс-службе СК РФ заявил, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, "Захар в порядке", правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося.

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870147869.html

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Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, происшествия, нижегородская область, захар прилепин, евгений пригожин, глеб никитин, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля захара прилепина