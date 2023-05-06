На Урале из-за пожаров эвакуируют жителей нескольких населенных пунктов
Власти Урала сообщили об эвакуации жителей нескольких населенных пунктов из-за пожаров
© Фото : Глава Березовского городского округа / TelegramДым от пожаров в Березовском городском округе Свердловской области. Кадр видео
Дым от пожаров в Березовском городском округе Свердловской области. Кадр видео
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая — РИА Новости. Жителей нескольких сел и поселков Свердловской области эвакуируют из-за пожаров, сообщил в Telegram-канале региональный департамент информационной политики.
"Власти в нескольких муниципалитетах Свердловской области проводят мероприятия по временной эвакуации людей в связи с природными пожарами", — говорится в публикации.
Так, людям предложили покинуть село Мостовое, деревни Верхотурка, Первомайская и Ольховка под Верхней Пышмой, садоводческие товарищества под Асбестом, Дегтярском, Ревдой, Березовским и Артемовским.
В муниципалитетах развернули пункты временного размещения, где жителям предоставят питание и всяческую поддержку.
По информации главы Березовского городского округа Евгения Писцова, эвакуацию объявили также в селах Островное и Зеленый Дол. Там сильный ветер способствует распространению огня и количество очагов лесного пожара увеличивается.
Из-за сильного задымления ограничено движение транспорта с 24-го по 46-й километр автодороги Верхняя Пышма — Невьянск, перекрыты въезд и выезд в Мостовское и Ольховку. Дополнительные ограничения движения ввели и с 128-го по 134-й километр трассы Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское.
Сообщалось о верховом пожаре на территории Дегтярского городского округа.
Накануне в лесах Свердловской области ввели режим ЧС. Сейчас борьбу с огнем ведут более тысячи специалистов. За вчерашний день в области ликвидировали 16 пожаров на площади почти 550 гектаров, еще девять локализовали.
Причиной большинства возгораний могло стать неосторожное обращение с огнем, а теплая погода и сильный ветер способствуют его быстрому распространению. По прогнозу МЧС, завтра, 7 мая, в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду.