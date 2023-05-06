https://ria.ru/20230506/pozhary-1870177956.html

На Урале из-за пожаров эвакуируют жителей нескольких населенных пунктов

На Урале из-за пожаров эвакуируют жителей нескольких населенных пунктов - РИА Новости, 06.05.2023

На Урале из-за пожаров эвакуируют жителей нескольких населенных пунктов

Жителей нескольких сел и поселков Свердловской области эвакуируют из-за пожаров, сообщил в Telegram-канале региональный департамент информационной политики. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T15:37

2023-05-06T15:37

2023-05-06T20:24

происшествия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

свердловская область

верхняя пышма

асбест

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая — РИА Новости. Жителей нескольких сел и поселков Свердловской области эвакуируют из-за пожаров, сообщил в Telegram-канале региональный департамент информационной политики. "Власти в нескольких муниципалитетах Свердловской области проводят мероприятия по временной эвакуации людей в связи с природными пожарами", — говорится в публикации. Так, людям предложили покинуть село Мостовое, деревни Верхотурка, Первомайская и Ольховка под Верхней Пышмой, садоводческие товарищества под Асбестом, Дегтярском, Ревдой, Березовским и Артемовским. В муниципалитетах развернули пункты временного размещения, где жителям предоставят питание и всяческую поддержку. По информации главы Березовского городского округа Евгения Писцова, эвакуацию объявили также в селах Островное и Зеленый Дол. Там сильный ветер способствует распространению огня и количество очагов лесного пожара увеличивается. Из-за сильного задымления ограничено движение транспорта с 24-го по 46-й километр автодороги Верхняя Пышма — Невьянск, перекрыты въезд и выезд в Мостовское и Ольховку. Дополнительные ограничения движения ввели и с 128-го по 134-й километр трассы Невьянск — Реж — Артемовский — Килачевское. Сообщалось о верховом пожаре на территории Дегтярского городского округа. Накануне в лесах Свердловской области ввели режим ЧС. Сейчас борьбу с огнем ведут более тысячи специалистов. За вчерашний день в области ликвидировали 16 пожаров на площади почти 550 гектаров, еще девять локализовали.Причиной большинства возгораний могло стать неосторожное обращение с огнем, а теплая погода и сильный ветер способствуют его быстрому распространению. По прогнозу МЧС, завтра, 7 мая, в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду.

https://ria.ru/20230428/pomosch-1868475700.html

https://ria.ru/20230506/pozhary-1870091954.html

свердловская область

верхняя пышма

асбест

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происшествия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), свердловская область, верхняя пышма, асбест