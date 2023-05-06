https://ria.ru/20230506/pozhary-1870091954.html

Трем регионам Сибири грозят обширные природные пожары

Трем регионам Сибири грозят обширные природные пожары - РИА Новости, 06.05.2023

Трем регионам Сибири грозят обширные природные пожары

Очаги природных пожаров на большой площади могут возникнуть на этой неделе в трех регионах Сибирского федерального округа, предупреждает Всероссийский... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T02:50

2023-05-06T02:50

2023-05-06T02:51

происшествия

внии гочс

природные пожары в россии

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Очаги природных пожаров на большой площади могут возникнуть на этой неделе в трех регионах Сибирского федерального округа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). По данным ученых, на прошедшей неделе был зарегистрирован значительный рост термических точек на юге Сибирского федерального округа. "В результате повышается вероятность возникновения очагов природных пожаров на больших площадях в Новосибирской, Иркутской и Омской областях", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что высокий класс пожарной опасности также прогнозируется в Забайкалье, на Ставрополье, в Астраханской, Новгородской, Псковской областях, на юге Уральского и большей части Приволжского федеральных округов.

https://ria.ru/20230505/pozhar-1870051456.html

https://ria.ru/20230505/pozhar-1870032007.html

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происшествия, внии гочс, природные пожары в россии