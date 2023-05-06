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Трем регионам Сибири грозят обширные природные пожары - РИА Новости, 06.05.2023
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02:50 06.05.2023 (обновлено: 02:51 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/pozhary-1870091954.html
Трем регионам Сибири грозят обширные природные пожары
Трем регионам Сибири грозят обширные природные пожары - РИА Новости, 06.05.2023
Трем регионам Сибири грозят обширные природные пожары
Очаги природных пожаров на большой площади могут возникнуть на этой неделе в трех регионах Сибирского федерального округа, предупреждает Всероссийский... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T02:50
2023-05-06T02:51
происшествия
внии гочс
природные пожары в россии
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Очаги природных пожаров на большой площади могут возникнуть на этой неделе в трех регионах Сибирского федерального округа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС). По данным ученых, на прошедшей неделе был зарегистрирован значительный рост термических точек на юге Сибирского федерального округа. "В результате повышается вероятность возникновения очагов природных пожаров на больших площадях в Новосибирской, Иркутской и Омской областях", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС. Отмечается, что высокий класс пожарной опасности также прогнозируется в Забайкалье, на Ставрополье, в Астраханской, Новгородской, Псковской областях, на юге Уральского и большей части Приволжского федеральных округов.
https://ria.ru/20230505/pozhar-1870051456.html
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происшествия, внии гочс, природные пожары в россии
Происшествия, ВНИИ ГОЧС, Природные пожары в России
Трем регионам Сибири грозят обширные природные пожары

ВНИИ ГОЧС: обширные природные пожары грозят сразу трем регионам Сибири

© РИА Новости / Евгений КузьминРабота пожарных МЧС в районе пожара в лесном массиве
Работа пожарных МЧС в районе пожара в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Евгений Кузьмин
Работа пожарных МЧС в районе пожара в лесном массиве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Очаги природных пожаров на большой площади могут возникнуть на этой неделе в трех регионах Сибирского федерального округа, предупреждает Всероссийский научно-исследовательский институт по проблемам гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций (ВНИИ ГОЧС).
По данным ученых, на прошедшей неделе был зарегистрирован значительный рост термических точек на юге Сибирского федерального округа.
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"В результате повышается вероятность возникновения очагов природных пожаров на больших площадях в Новосибирской, Иркутской и Омской областях", - говорится в сообщении на сайте ВНИИ ГОЧС.
Отмечается, что высокий класс пожарной опасности также прогнозируется в Забайкалье, на Ставрополье, в Астраханской, Новгородской, Псковской областях, на юге Уральского и большей части Приволжского федеральных округов.
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