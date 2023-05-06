https://ria.ru/20230506/pozhar-1870247437.html

Природный пожар в Свердловской области распространился на 20 тысяч гектаров

Природный пожар в Свердловской области распространился на 20 тысяч гектаров - РИА Новости, 06.05.2023

Природный пожар в Свердловской области распространился на 20 тысяч гектаров

Критическая ситуация сложилась из-за природных пожаров в Свердловской области, огнем в общей сложности охвачены 20 тысяч гектаров, сообщил глава региона Евгений РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T23:06

2023-05-06T23:06

2023-05-06T23:36

происшествия

свердловская область

евгений куйвашев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

природные пожары в россии

россия

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Критическая ситуация сложилась из-за природных пожаров в Свердловской области, огнем в общей сложности охвачены 20 тысяч гектаров, сообщил глава региона Евгений Куйвашев. В субботу сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов Свердловской области началась эвакуация жителей из-за природных пожаров. Вечером лесной пожар перешел на склады с порохом в поселке Первомайский Режевского округа. Борьбу с природным пожарами в регионе ведут более тысячи специалистов. "Перед праздниками мы попросили жителей не ходить в лес, не разжигать костры, отдохнуть по-другому. Прошел только первый день майских праздников, и уже вся область горит. Двадцать тысяч гектаров! В регионе - критическая ситуация! Людям нечем дышать, они свои дома теряют", - приводит слова Куйвашева департамент информполитики региона. Как отметил губернатор, по закону штраф за нарушение требований пожарной безопасности может достигать 2 миллионов рублей. "Мы получим деньги с каждого нарушителя", - подчеркнул Куйвашев. Накануне в лесах Свердловской области ввели режим ЧС. Сейчас борьбу с огнем ведут более тысячи специалистов. За вчерашний день в области ликвидировали 16 пожаров на площади почти 550 гектаров, еще девять локализовали. Причиной большинства возгораний, по данным властей, могло стать неосторожное обращение с огнем, а теплая погода и сильный ветер способствуют его быстрому распространению. По прогнозу МЧС, завтра, 7 мая, в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду.

https://ria.ru/20230506/evakuatsiya-1870241024.html

https://ria.ru/20230506/pozhary-1870091954.html

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происшествия, свердловская область, евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, россия