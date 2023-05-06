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Природный пожар в Свердловской области распространился на 20 тысяч гектаров - РИА Новости, 06.05.2023
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23:06 06.05.2023 (обновлено: 23:36 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/pozhar-1870247437.html
Природный пожар в Свердловской области распространился на 20 тысяч гектаров
Природный пожар в Свердловской области распространился на 20 тысяч гектаров - РИА Новости, 06.05.2023
Природный пожар в Свердловской области распространился на 20 тысяч гектаров
Критическая ситуация сложилась из-за природных пожаров в Свердловской области, огнем в общей сложности охвачены 20 тысяч гектаров, сообщил глава региона Евгений РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T23:06
2023-05-06T23:36
происшествия
свердловская область
евгений куйвашев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
россия
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Критическая ситуация сложилась из-за природных пожаров в Свердловской области, огнем в общей сложности охвачены 20 тысяч гектаров, сообщил глава региона Евгений Куйвашев. В субботу сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов Свердловской области началась эвакуация жителей из-за природных пожаров. Вечером лесной пожар перешел на склады с порохом в поселке Первомайский Режевского округа. Борьбу с природным пожарами в регионе ведут более тысячи специалистов. "Перед праздниками мы попросили жителей не ходить в лес, не разжигать костры, отдохнуть по-другому. Прошел только первый день майских праздников, и уже вся область горит. Двадцать тысяч гектаров! В регионе - критическая ситуация! Людям нечем дышать, они свои дома теряют", - приводит слова Куйвашева департамент информполитики региона. Как отметил губернатор, по закону штраф за нарушение требований пожарной безопасности может достигать 2 миллионов рублей. "Мы получим деньги с каждого нарушителя", - подчеркнул Куйвашев. Накануне в лесах Свердловской области ввели режим ЧС. Сейчас борьбу с огнем ведут более тысячи специалистов. За вчерашний день в области ликвидировали 16 пожаров на площади почти 550 гектаров, еще девять локализовали. Причиной большинства возгораний, по данным властей, могло стать неосторожное обращение с огнем, а теплая погода и сильный ветер способствуют его быстрому распространению. По прогнозу МЧС, завтра, 7 мая, в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду.
https://ria.ru/20230506/evakuatsiya-1870241024.html
https://ria.ru/20230506/pozhary-1870091954.html
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происшествия, свердловская область, евгений куйвашев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии, россия
Происшествия, Свердловская область, Евгений Куйвашев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России, Россия
Природный пожар в Свердловской области распространился на 20 тысяч гектаров

Губернатор Свердловской области Куйвашев назвал ситуацию с пожарами в регионе критической

© Кадр видео очевидцаПожар в поселке Первомайском Свердловской области
Пожар в поселке Первомайском Свердловской области
© Кадр видео очевидца
Пожар в поселке Первомайском Свердловской области
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 6 мая - РИА Новости. Критическая ситуация сложилась из-за природных пожаров в Свердловской области, огнем в общей сложности охвачены 20 тысяч гектаров, сообщил глава региона Евгений Куйвашев.
В субботу сразу в нескольких поселках и деревнях разных муниципалитетов Свердловской области началась эвакуация жителей из-за природных пожаров. Вечером лесной пожар перешел на склады с порохом в поселке Первомайский Режевского округа. Борьбу с природным пожарами в регионе ведут более тысячи специалистов.
Эвакуация - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
В Свердловской области начали эвакуацию жителей поселка, где горит склад
Вчера, 21:54
"Перед праздниками мы попросили жителей не ходить в лес, не разжигать костры, отдохнуть по-другому. Прошел только первый день майских праздников, и уже вся область горит. Двадцать тысяч гектаров! В регионе - критическая ситуация! Людям нечем дышать, они свои дома теряют", - приводит слова Куйвашева департамент информполитики региона.
Как отметил губернатор, по закону штраф за нарушение требований пожарной безопасности может достигать 2 миллионов рублей. "Мы получим деньги с каждого нарушителя", - подчеркнул Куйвашев.
Накануне в лесах Свердловской области ввели режим ЧС. Сейчас борьбу с огнем ведут более тысячи специалистов. За вчерашний день в области ликвидировали 16 пожаров на площади почти 550 гектаров, еще девять локализовали.
Причиной большинства возгораний, по данным властей, могло стать неосторожное обращение с огнем, а теплая погода и сильный ветер способствуют его быстрому распространению. По прогнозу МЧС, завтра, 7 мая, в Свердловской области ожидается ветер с порывами до 20 метров в секунду.
Работа пожарных МЧС в районе пожара в лесном массиве - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Трем регионам Сибири грозят обширные природные пожары
Вчера, 02:50
 
ПроисшествияСвердловская областьЕвгений КуйвашевМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в РоссииРоссия
 
 
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