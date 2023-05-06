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В Свердловской области предварительно нет пострадавших в пожаре на складах
В Свердловской области предварительно нет пострадавших в пожаре на складах - РИА Новости, 06.05.2023
В Свердловской области предварительно нет пострадавших в пожаре на складах
По предварительной информации, пострадавших в результате пожара на складах в Свердловской области нет, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T21:42
2023-05-06T21:42
2023-05-06T21:48
происшествия
свердловская область
россия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. По предварительной информации, пострадавших в результате пожара на складах в Свердловской области нет, сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.Добавляется, что сообщение о пожаре в Свердловской области в поселке Первомайский поступило в субботу в 20.27 (мск). Кроме того, после прибытия пожарно-спасательных подразделений было установлено, что в результате перехода лесного пожара загорелись складские помещения. Отмечается, что площадь пожара устанавливается.
https://ria.ru/20230506/pozhary-1870091954.html
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происшествия, свердловская область, россия
Происшествия, Свердловская область, Россия
В Свердловской области предварительно нет пострадавших в пожаре на складах
При пожаре на складах в Свердловской области предварительно никто не пострадал