https://ria.ru/20230506/pozhar-1870181328.html

Огонь повредил четыре дома в тюменском селе Успенка

Огонь повредил четыре дома в тюменском селе Успенка - РИА Новости, 06.05.2023

Огонь повредил четыре дома в тюменском селе Успенка

Четыре строения повреждено в результате пожара в селе Успенка Тюменской области, сообщает региональное ГУМЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T15:53

2023-05-06T15:53

2023-05-06T15:53

происшествия

тюменская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТЮМЕНЬ, 6 мая - РИА Новости. Четыре строения повреждено в результате пожара в селе Успенка Тюменской области, сообщает региональное ГУМЧС в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что жителей села Успенка и деревни Речкина эвакуируют из-за угрозы природных пожаров. "Огнем повреждено четыре строения. На месте продолжают работать сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области, противопожарной службы субъекта, местные жители и добровольцы", - говорится в сообщении.Отмечается, что на борьбе с пожаром задействованы самолет ИЛ-76 МЧС России и два вертолета с водосливными устройствами. В первый раз Успенка пострадала от огня 4 мая, когда крупный лесной пожар при сильном ветре перекинулся на дома. Была проведена эвакуация части села и двух соцучреждений. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что, по предварительным данным, огнем повреждены 18 строений. Отстоять удалось более тысячи жилых домов, заявляли в свою очередь в МЧС РФ. По данным ГУМЧС Тюменской области, лесной пожар в районе Успенки не удается потушить с 4 мая, обстановка осложняется из-за сильных порывов ветра и сухой, жаркой погоды. Раннее в субботу отмечалось, что на тушении пожара задействованы силы Авиалесоохраны, работают два вертолета с водосливными устройствами. На защиту населенного пункта привлечены подразделения МЧС России, противопожарной службы области. Всего на месте работают 177 человек и 36 единиц техники.

https://ria.ru/20230506/pozhary-1870177956.html

тюменская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)