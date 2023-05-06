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Огонь повредил четыре дома в тюменском селе Успенка - РИА Новости, 06.05.2023
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15:53 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/pozhar-1870181328.html
Огонь повредил четыре дома в тюменском селе Успенка
Огонь повредил четыре дома в тюменском селе Успенка - РИА Новости, 06.05.2023
Огонь повредил четыре дома в тюменском селе Успенка
Четыре строения повреждено в результате пожара в селе Успенка Тюменской области, сообщает региональное ГУМЧС в Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T15:53
2023-05-06T15:53
происшествия
тюменская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТЮМЕНЬ, 6 мая - РИА Новости. Четыре строения повреждено в результате пожара в селе Успенка Тюменской области, сообщает региональное ГУМЧС в Telegram-канале. Ранее сообщалось, что жителей села Успенка и деревни Речкина эвакуируют из-за угрозы природных пожаров. "Огнем повреждено четыре строения. На месте продолжают работать сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области, противопожарной службы субъекта, местные жители и добровольцы", - говорится в сообщении.Отмечается, что на борьбе с пожаром задействованы самолет ИЛ-76 МЧС России и два вертолета с водосливными устройствами. В первый раз Успенка пострадала от огня 4 мая, когда крупный лесной пожар при сильном ветре перекинулся на дома. Была проведена эвакуация части села и двух соцучреждений. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что, по предварительным данным, огнем повреждены 18 строений. Отстоять удалось более тысячи жилых домов, заявляли в свою очередь в МЧС РФ. По данным ГУМЧС Тюменской области, лесной пожар в районе Успенки не удается потушить с 4 мая, обстановка осложняется из-за сильных порывов ветра и сухой, жаркой погоды. Раннее в субботу отмечалось, что на тушении пожара задействованы силы Авиалесоохраны, работают два вертолета с водосливными устройствами. На защиту населенного пункта привлечены подразделения МЧС России, противопожарной службы области. Всего на месте работают 177 человек и 36 единиц техники.
https://ria.ru/20230506/pozhary-1870177956.html
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происшествия, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тюменская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Огонь повредил четыре дома в тюменском селе Успенка

Огонь от природного пожара повредил четыре дома в селе Успенка Тюменской области

© МЧС Тюменская область/TelegramТушение пожара в селе Успенка в Тюменской области
Тушение пожара в селе Успенка в Тюменской области
© МЧС Тюменская область/Telegram
Тушение пожара в селе Успенка в Тюменской области. Архивное фото
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ТЮМЕНЬ, 6 мая - РИА Новости. Четыре строения повреждено в результате пожара в селе Успенка Тюменской области, сообщает региональное ГУМЧС в Telegram-канале.
Ранее сообщалось, что жителей села Успенка и деревни Речкина эвакуируют из-за угрозы природных пожаров.
"Огнем повреждено четыре строения. На месте продолжают работать сотрудники Главного управления МЧС России по Тюменской области, противопожарной службы субъекта, местные жители и добровольцы", - говорится в сообщении.
Отмечается, что на борьбе с пожаром задействованы самолет ИЛ-76 МЧС России и два вертолета с водосливными устройствами.
В первый раз Успенка пострадала от огня 4 мая, когда крупный лесной пожар при сильном ветре перекинулся на дома. Была проведена эвакуация части села и двух соцучреждений. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что, по предварительным данным, огнем повреждены 18 строений. Отстоять удалось более тысячи жилых домов, заявляли в свою очередь в МЧС РФ.
По данным ГУМЧС Тюменской области, лесной пожар в районе Успенки не удается потушить с 4 мая, обстановка осложняется из-за сильных порывов ветра и сухой, жаркой погоды. Раннее в субботу отмечалось, что на тушении пожара задействованы силы Авиалесоохраны, работают два вертолета с водосливными устройствами. На защиту населенного пункта привлечены подразделения МЧС России, противопожарной службы области. Всего на месте работают 177 человек и 36 единиц техники.
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ПроисшествияТюменская областьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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