https://ria.ru/20230506/pozhar-1870179965.html
Жителей села в Тюменской области эвакуируют из-за угрозы пожара
Жителей села в Тюменской области эвакуируют из-за угрозы пожара - РИА Новости, 06.05.2023
Жителей села в Тюменской области эвакуируют из-за угрозы пожара
Жителей села Успенка и деревни Речкина Тюменского района эвакуируют из-за угрозы природных пожаров, сообщает информационный центр правительства Тюменской... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T15:50
2023-05-06T15:50
2023-05-06T15:50
происшествия
тюменская область
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ТЮМЕНЬ, 6 мая – РИА Новости. Жителей села Успенка и деревни Речкина Тюменского района эвакуируют из-за угрозы природных пожаров, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. В первый раз Успенка пострадала от огня 4 мая, когда крупный лесной пожар при сильном ветре перекинулся на дома. Была проведена эвакуация части села и двух соцучреждений. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что, по предварительным данным, огнем повреждены 18 строений. Отстоять удалось более тысячи жилых домов, заявляли в свою очередь в МЧС РФ. По данным ГУМЧС Тюменской области, лесной пожар в районе Успенки не удается потушить с 4 мая, обстановка осложняется из-за сильных порывов ветра и сухой, жаркой погоды. "На тушение пожара задействованы силы Авиалесоохраны, работают два вертолета с водосливными устройствами. На защиту населенного пункта привлечены подразделения МЧС России, противопожарной службы области. Всего на месте работают 177 человек и 36 единиц техники, из них от МЧС 115 человек и 18 единиц техники", - информирует пресс-служба ведомства. Информцентр правительства также сообщает, что в лесах Тюменского района с 6 мая введен режим чрезвычайной ситуации, руководству всех организаций рекомендовано привести в готовность к использованию все имеющиеся средства пожаротушения, организовать круглосуточный контроль за пожарной обстановкой на подведомственных объектах и территориях.
https://ria.ru/20230506/pozhary-1870177956.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Происшествия, Тюменская область, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
Жителей села в Тюменской области эвакуируют из-за угрозы пожара
Жителей села Успенка в Тюменской области повторно эвакуируют из-за угрозы пожара
ТЮМЕНЬ, 6 мая – РИА Новости.
Жителей села Успенка и деревни Речкина Тюменского района эвакуируют из-за угрозы природных пожаров, сообщает информационный центр
правительства Тюменской области.
В первый раз Успенка пострадала от огня 4 мая, когда крупный лесной пожар при сильном ветре перекинулся на дома. Была проведена эвакуация части села и двух соцучреждений. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что, по предварительным данным, огнем повреждены 18 строений. Отстоять удалось более тысячи жилых домов, заявляли в свою очередь в МЧС РФ.
«
"Эвакуация жителей идет в селе Успенка и деревне Речкина Тюменского района в связи с возможной угрозой природных пожаров. Пункты временного размещения развернуты в Ушаковской и Каменской школах", – следует из сообщения.
По данным ГУМЧС Тюменской области, лесной пожар в районе Успенки не удается потушить с 4 мая, обстановка осложняется из-за сильных порывов ветра и сухой, жаркой погоды. "На тушение пожара задействованы силы Авиалесоохраны, работают два вертолета с водосливными устройствами. На защиту населенного пункта привлечены подразделения МЧС России, противопожарной службы области. Всего на месте работают 177 человек и 36 единиц техники, из них от МЧС 115 человек и 18 единиц техники", - информирует пресс-служба ведомства.
Информцентр правительства также сообщает, что в лесах Тюменского района с 6 мая введен режим чрезвычайной ситуации, руководству всех организаций рекомендовано привести в готовность к использованию все имеющиеся средства пожаротушения, организовать круглосуточный контроль за пожарной обстановкой на подведомственных объектах и территориях.
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