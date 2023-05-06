https://ria.ru/20230506/pozhar-1870179965.html

Жителей села в Тюменской области эвакуируют из-за угрозы пожара

Жителей села в Тюменской области эвакуируют из-за угрозы пожара - РИА Новости, 06.05.2023

Жителей села в Тюменской области эвакуируют из-за угрозы пожара

Жителей села Успенка и деревни Речкина Тюменского района эвакуируют из-за угрозы природных пожаров, сообщает информационный центр правительства Тюменской... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T15:50

2023-05-06T15:50

2023-05-06T15:50

происшествия

тюменская область

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ТЮМЕНЬ, 6 мая – РИА Новости. Жителей села Успенка и деревни Речкина Тюменского района эвакуируют из-за угрозы природных пожаров, сообщает информационный центр правительства Тюменской области. В первый раз Успенка пострадала от огня 4 мая, когда крупный лесной пожар при сильном ветре перекинулся на дома. Была проведена эвакуация части села и двух соцучреждений. Губернатор Тюменской области Александр Моор сообщал, что, по предварительным данным, огнем повреждены 18 строений. Отстоять удалось более тысячи жилых домов, заявляли в свою очередь в МЧС РФ. По данным ГУМЧС Тюменской области, лесной пожар в районе Успенки не удается потушить с 4 мая, обстановка осложняется из-за сильных порывов ветра и сухой, жаркой погоды. "На тушение пожара задействованы силы Авиалесоохраны, работают два вертолета с водосливными устройствами. На защиту населенного пункта привлечены подразделения МЧС России, противопожарной службы области. Всего на месте работают 177 человек и 36 единиц техники, из них от МЧС 115 человек и 18 единиц техники", - информирует пресс-служба ведомства. Информцентр правительства также сообщает, что в лесах Тюменского района с 6 мая введен режим чрезвычайной‌ ситуации, руководству всех организаций рекомендовано привести в готовность к использованию все имеющиеся средства пожаротушения, организовать круглосуточный контроль за пожарной обстановкой на подведомственных объектах и территориях.

https://ria.ru/20230506/pozhary-1870177956.html

тюменская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, тюменская область, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)