https://ria.ru/20230506/pozhar-1870094512.html

Пожар в заповеднике "Бастак" в Еврейской АО взяли в кольцо

Пожар в заповеднике "Бастак" в Еврейской АО взяли в кольцо - РИА Новости, 06.05.2023

Пожар в заповеднике "Бастак" в Еврейской АО взяли в кольцо

Пожар в заповеднике "Бастак" в Еврейской автономной области окружили для тушения, пройденная огнем площадь не выросла с пятницы, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T04:47

2023-05-06T04:47

2023-05-06T04:47

происшествия

еврейская автономная область

биробиджан

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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ВЛАДИВОСТОК, 6 мая - РИА Новости. Пожар в заповеднике "Бастак" в Еврейской автономной области окружили для тушения, пройденная огнем площадь не выросла с пятницы, сообщили РИА Новости в пресс-службе ГУ МЧС по региону. О возгорании в заповеднике правительство ЕАО заявило днем в пятницу. По информации властей региона, огонь к тому времени прошел примерно 2,5 тысячи гектаров. К тушению были привлечены 130 человек и 14 единиц техники, использовались пожарные вертолеты. Дым от пожара ветром сносило к населенным пунктам, в Биробиджане с утра пятницы наблюдалось небольшое задымление, уточнили РИА Новости в пресс-службе областного правительства. Вечером в пятницу в ГУ МЧС по сказали, что пламя распространилось на 2,74 тысячи гектаров. Амурская бассейновая природоохранная прокуратура начала проверку по факту пожара. "Пожар, его окружили специалисты эти все пожарные и замкнули в кольцо. И теперь его внутри тушат. Тушит его та же группировка - 130 человек... Сегодня не применяется авиация. Сказали, не надо. Своими силами справляются", - рассказали в пресс-службе ГУ МЧС по ЕАО. Пройденная огнем площадь остается "один в один" как в пятницу, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20230505/pozhar-1870032007.html

https://ria.ru/20230506/pozhary-1870091954.html

еврейская автономная область

биробиджан

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происшествия, еврейская автономная область, биробиджан, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)