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ВСУ потеряли до 90 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
ВСУ потеряли до 90 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 06.05.2023
ВСУ потеряли до 90 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 90 украинских военных,... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T14:26
2023-05-06T14:26
2023-05-06T14:38
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
угледар
донецкая народная республика
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 90 украинских военных, семь единиц техники, а также склад боеприпасов, сообщили в Минобороны России.По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами артиллерии и авиации группировки войск "Восток" поражены подразделения украинской армии в районе Угледара в ДНР и Гуляйполя в Запорожье.
угледар
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), угледар, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Угледар, Донецкая Народная Республика
ВСУ потеряли до 90 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Минобороны: ВСУ потеряли до 90 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях