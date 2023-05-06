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ВСУ потеряли до 90 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

ВСУ потеряли до 90 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 06.05.2023

ВСУ потеряли до 90 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 90 украинских военных,... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T14:26

2023-05-06T14:26

2023-05-06T14:38

специальная военная операция на украине

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

угледар

донецкая народная республика

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 90 украинских военных, семь единиц техники, а также склад боеприпасов, сообщили в Минобороны России.По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами артиллерии и авиации группировки войск "Восток" поражены подразделения украинской армии в районе Угледара в ДНР и Гуляйполя в Запорожье.

угледар

донецкая народная республика

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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), угледар, донецкая народная республика