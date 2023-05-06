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ВСУ потеряли до 90 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 06.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
14:26 06.05.2023 (обновлено: 14:38 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/poteri-1870162990.html
ВСУ потеряли до 90 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
ВСУ потеряли до 90 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях - РИА Новости, 06.05.2023
ВСУ потеряли до 90 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях
Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 90 украинских военных,... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T14:26
2023-05-06T14:38
специальная военная операция на украине
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
угледар
донецкая народная республика
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 90 украинских военных, семь единиц техники, а также склад боеприпасов, сообщили в Минобороны России.По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами артиллерии и авиации группировки войск "Восток" поражены подразделения украинской армии в районе Угледара в ДНР и Гуляйполя в Запорожье.
угледар
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вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф), угледар, донецкая народная республика
Специальная военная операция на Украине, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ), Угледар, Донецкая Народная Республика
ВСУ потеряли до 90 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

Минобороны: ВСУ потеряли до 90 военных на Южно-Донецком и Запорожском направлениях

© AP Photo / Iryna RybakovaРаненые украинские военнослужащие
Раненые украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© AP Photo / Iryna Rybakova
Раненые украинские военнослужащие . Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Группировка войск ВС РФ "Восток" нанесла удары по позициям противника на южно-донецком и запорожском направлениях, уничтожив за сутки до 90 украинских военных, семь единиц техники, а также склад боеприпасов, сообщили в Минобороны России.
По данных ведомства, на южно-донецком и запорожском направлениях ударами артиллерии и авиации группировки войск "Восток" поражены подразделения украинской армии в районе Угледара в ДНР и Гуляйполя в Запорожье.
«
"За сутки на данных направлениях уничтожено до 90 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины, четыре автомобиля, а также гаубица Д-30. В районе населенного пункта Великая Новоселка уничтожен склад боеприпасов 35-го батальона морской пехоты ВСУ", - сообщили в Минобороны.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
5 мая, 17:30
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 05.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)УгледарДонецкая Народная Республика
 
 
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