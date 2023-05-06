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Пригожин рассказал о ежедневных потерях ВСУ в Артемовске

Пригожин рассказал о ежедневных потерях ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 06.05.2023

Пригожин рассказал о ежедневных потерях ВСУ в Артемовске

Украинские войска ежедневно теряют в Артемовске от 400 до 600 человек, сообщил в Telegram-канале основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T09:27

2023-05-06T09:27

2023-05-06T10:26

специальная военная операция на украине

артемовск

евгений пригожин

вооруженные силы украины

чвк "вагнер"

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Украинские войска ежедневно теряют в Артемовске от 400 до 600 человек, сообщил в Telegram-канале основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. По словам основателя "Вагнера", до освобождения Артемовска осталось взять штурмом два с половиной километра.Накануне Пригожин сообщил, что штурмовые отряды продвинулись на 170 метров и в целом занимают 59,5 тысячи квадратных метров площади города. Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.

артемовск

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2023

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артемовск, евгений пригожин, вооруженные силы украины, чвк "вагнер"