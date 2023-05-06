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Пригожин рассказал о ежедневных потерях ВСУ в Артемовске
Пригожин рассказал о ежедневных потерях ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 06.05.2023
Пригожин рассказал о ежедневных потерях ВСУ в Артемовске
Украинские войска ежедневно теряют в Артемовске от 400 до 600 человек, сообщил в Telegram-канале основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T09:27
2023-05-06T09:27
2023-05-06T10:26
специальная военная операция на украине
артемовск
евгений пригожин
вооруженные силы украины
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Украинские войска ежедневно теряют в Артемовске от 400 до 600 человек, сообщил в Telegram-канале основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. По словам основателя "Вагнера", до освобождения Артемовска осталось взять штурмом два с половиной километра.Накануне Пригожин сообщил, что штурмовые отряды продвинулись на 170 метров и в целом занимают 59,5 тысячи квадратных метров площади города. Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
артемовск
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артемовск, евгений пригожин, вооруженные силы украины, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Евгений Пригожин, Вооруженные силы Украины, ЧВК "Вагнер"
Пригожин рассказал о ежедневных потерях ВСУ в Артемовске
Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин: ВСУ ежедневно теряют в Артемовске от 400 до 600 человек