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Пригожин рассказал о ежедневных потерях ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 06.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
09:27 06.05.2023 (обновлено: 10:26 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/poteri-1870112519.html
Пригожин рассказал о ежедневных потерях ВСУ в Артемовске
Пригожин рассказал о ежедневных потерях ВСУ в Артемовске - РИА Новости, 06.05.2023
Пригожин рассказал о ежедневных потерях ВСУ в Артемовске
Украинские войска ежедневно теряют в Артемовске от 400 до 600 человек, сообщил в Telegram-канале основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T09:27
2023-05-06T10:26
специальная военная операция на украине
артемовск
евгений пригожин
вооруженные силы украины
чвк "вагнер"
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Украинские войска ежедневно теряют в Артемовске от 400 до 600 человек, сообщил в Telegram-канале основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин. По словам основателя "Вагнера", до освобождения Артемовска осталось взять штурмом два с половиной километра.Накануне Пригожин сообщил, что штурмовые отряды продвинулись на 170 метров и в целом занимают 59,5 тысячи квадратных метров площади города. Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
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артемовск, евгений пригожин, вооруженные силы украины, чвк "вагнер"
Специальная военная операция на Украине, Артемовск, Евгений Пригожин, Вооруженные силы Украины, ЧВК "Вагнер"
Пригожин рассказал о ежедневных потерях ВСУ в Артемовске

Основатель ЧВК "Вагнер" Пригожин: ВСУ ежедневно теряют в Артемовске от 400 до 600 человек

© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFFМедики оказывают помощь раненым украинским военнослужащим в Артемовске
Медики оказывают помощь раненым украинским военнослужащим в Артемовске - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© AFP 2023 / DIMITAR DILKOFF
Медики оказывают помощь раненым украинским военнослужащим в Артемовске
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Украинские войска ежедневно теряют в Артемовске от 400 до 600 человек, сообщил в Telegram-канале основатель группы "Вагнер" Евгений Пригожин.
«

"Противник ежедневно подтягивает от 400 до 600 человек, приблизительно столько же ежедневно у него убитыми", — говорит Пригожин на видео, которое опубликовала его пресс-служба.

По словам основателя "Вагнера", до освобождения Артемовска осталось взять штурмом два с половиной километра.
Накануне Пригожин сообщил, что штурмовые отряды продвинулись на 170 метров и в целом занимают 59,5 тысячи квадратных метров площади города.
Артемовск расположен к северу от Горловки. Это важный транспортный узел для снабжения украинской группировки в Донбассе. За него уже многие месяцы идут ожесточенные бои.
Артемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторонАртемовск: ключевые характеристики и линия соприкосновения сторон
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Специальная военная операция на УкраинеАртемовскЕвгений ПригожинВооруженные силы УкраиныЧВК "Вагнер"
 
 
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