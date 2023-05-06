https://ria.ru/20230506/pomosch-1870186584.html

Морпехам Приморья передали автомобили и икону Александра Невского

Морпехам Приморья передали автомобили и икону Александра Невского - РИА Новости, 06.05.2023

Морпехам Приморья передали автомобили и икону Александра Невского

Участники автопробега "Дорога к Победе" доставили в зону спецоперации гуманитарную помощь, автомобили и икону святого благоверного князя Александра Невского... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T16:24

2023-05-06T16:24

2023-05-06T16:24

специальная военная операция на украине

россия

александр невский

владимир путин

тихоокеанский флот вмф россии

надежные люди

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ВЛАДИВОСТОК, 27 апр - РИА Новости. Участники автопробега "Дорога к Победе" доставили в зону спецоперации гуманитарную помощь, автомобили и икону святого благоверного князя Александра Невского бойцам 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота из Приморья, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин. Автопробег "Дорога к Победе", как ранее сообщалось, стартовал из Владивостока 9 апреля, чтобы доставить в зону спецоперации автомобили бойцам 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты и Росгвардии, а также икону святого благоверного князя Александра Невского с частицей мощей, освященную в Александро-Невской лавре. "Сегодня участники автопробега прибыли в Донецкую область и вручили морпехам 155-й отдельной гвардейской бригады ТОФ в зоне спецоперации икону святого благоверного князя Александра Невского, два автомобиля, квадрокоптеры, генераторы и другую необходимую гуманитарную помощь из Приморья и тех городов, где останавливались участники автопробега ", - сказал Тарабарин. По его словам, председатель приморской краевой общественной организации ветеранов морской пехоты "Сатурн" Владимир Лобастов, вручая святыню, напомнил, что всего таких освященных икон пять - на каждый флот РФ. "Мы выражаем огромную благодарность всем, кто помнит о нас, не забывает, оказывает помощь и желает победы. Такая поддержка очень важна здесь, в зоне спецоперации. И мы не подведем всех, кто верит в нас. Мы - победим", - сказал собеседник агентства. В октябре 2022 года в рамках частичной мобилизации повестку получил депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин. Позже он рассказал РИА Новости, что был направлен военкоматом в 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты. К месту несения службы Тарабарин прибыл в начале ноября. В марте прошлого года президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении 126-й отдельной бригаде береговой обороны, а также 155-й отдельной бригаде морской пехоты почетных наименований "гвардейские". 155-я отдельная бригада морской пехоты ТОФ была создана в 2009 году путем переформирования частей 55-й дивизии морской пехоты ТОФ. Дислоцируется в Приморье.

https://ria.ru/20230505/cheburashka-1870055866.html

https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1870050896.html

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, александр невский, владимир путин, тихоокеанский флот вмф россии, надежные люди