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Морпехам Приморья передали автомобили и икону Александра Невского
Морпехам Приморья передали автомобили и икону Александра Невского - РИА Новости, 06.05.2023
Морпехам Приморья передали автомобили и икону Александра Невского
Участники автопробега "Дорога к Победе" доставили в зону спецоперации гуманитарную помощь, автомобили и икону святого благоверного князя Александра Невского... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T16:24
2023-05-06T16:24
2023-05-06T16:24
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россия
александр невский
владимир путин
тихоокеанский флот вмф россии
надежные люди
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ВЛАДИВОСТОК, 27 апр - РИА Новости. Участники автопробега "Дорога к Победе" доставили в зону спецоперации гуманитарную помощь, автомобили и икону святого благоверного князя Александра Невского бойцам 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота из Приморья, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин. Автопробег "Дорога к Победе", как ранее сообщалось, стартовал из Владивостока 9 апреля, чтобы доставить в зону спецоперации автомобили бойцам 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты и Росгвардии, а также икону святого благоверного князя Александра Невского с частицей мощей, освященную в Александро-Невской лавре. "Сегодня участники автопробега прибыли в Донецкую область и вручили морпехам 155-й отдельной гвардейской бригады ТОФ в зоне спецоперации икону святого благоверного князя Александра Невского, два автомобиля, квадрокоптеры, генераторы и другую необходимую гуманитарную помощь из Приморья и тех городов, где останавливались участники автопробега ", - сказал Тарабарин. По его словам, председатель приморской краевой общественной организации ветеранов морской пехоты "Сатурн" Владимир Лобастов, вручая святыню, напомнил, что всего таких освященных икон пять - на каждый флот РФ. "Мы выражаем огромную благодарность всем, кто помнит о нас, не забывает, оказывает помощь и желает победы. Такая поддержка очень важна здесь, в зоне спецоперации. И мы не подведем всех, кто верит в нас. Мы - победим", - сказал собеседник агентства. В октябре 2022 года в рамках частичной мобилизации повестку получил депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин. Позже он рассказал РИА Новости, что был направлен военкоматом в 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты. К месту несения службы Тарабарин прибыл в начале ноября. В марте прошлого года президент России Владимир Путин подписал указы о присвоении 126-й отдельной бригаде береговой обороны, а также 155-й отдельной бригаде морской пехоты почетных наименований "гвардейские". 155-я отдельная бригада морской пехоты ТОФ была создана в 2009 году путем переформирования частей 55-й дивизии морской пехоты ТОФ. Дислоцируется в Приморье.
https://ria.ru/20230505/cheburashka-1870055866.html
https://ria.ru/20230505/spetsoperatsiya-1870050896.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, александр невский, владимир путин, тихоокеанский флот вмф россии, надежные люди
Специальная военная операция на Украине, Россия, Александр Невский, Владимир Путин, Тихоокеанский флот ВМФ России, Надежные люди
Морпехам Приморья передали автомобили и икону Александра Невского
Участники автопробега "Дорога к Победе" доставили морпехам Приморья гумпомощь и икону
ВЛАДИВОСТОК, 27 апр - РИА Новости. Участники автопробега "Дорога к Победе" доставили в зону спецоперации гуманитарную помощь, автомобили и икону святого благоверного князя Александра Невского бойцам 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты Тихоокеанского флота из Приморья, сообщил РИА Новости депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин.
Автопробег "Дорога к Победе", как ранее сообщалось, стартовал из Владивостока 9 апреля, чтобы доставить в зону спецоперации автомобили бойцам 155-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты и Росгвардии, а также икону святого благоверного князя Александра Невского с частицей мощей, освященную в Александро-Невской лавре.
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"Сегодня участники автопробега прибыли в Донецкую область и вручили морпехам 155-й отдельной гвардейской бригады ТОФ в зоне спецоперации икону святого благоверного князя Александра Невского, два автомобиля, квадрокоптеры, генераторы и другую необходимую гуманитарную помощь из Приморья и тех городов, где останавливались участники автопробега ", - сказал Тарабарин.
По его словам, председатель приморской краевой общественной организации ветеранов морской пехоты "Сатурн" Владимир Лобастов, вручая святыню, напомнил, что всего таких освященных икон пять - на каждый флот РФ.
"Мы выражаем огромную благодарность всем, кто помнит о нас, не забывает, оказывает помощь и желает победы. Такая поддержка очень важна здесь, в зоне спецоперации. И мы не подведем всех, кто верит в нас. Мы - победим", - сказал собеседник агентства.
В октябре 2022 года в рамках частичной мобилизации повестку получил депутат думы Владивостока Виктор Тарабарин. Позже он рассказал РИА Новости, что был направлен военкоматом в 155-ю отдельную гвардейскую бригаду морской пехоты. К месту несения службы Тарабарин прибыл в начале ноября.
В марте прошлого года президент России Владимир Путин
подписал указы о присвоении 126-й отдельной бригаде береговой обороны, а также 155-й отдельной бригаде морской пехоты почетных наименований "гвардейские". 155-я отдельная бригада морской пехоты ТОФ
была создана в 2009 году путем переформирования частей 55-й дивизии морской пехоты ТОФ. Дислоцируется в Приморье.
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