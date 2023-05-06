https://ria.ru/20230506/pokushenie-1870216062.html
Подозреваемый в покушении на Прилепина признался в работе на Украину
Подозреваемый в покушении на Прилепина признался в работе на Украину - РИА Новости, 06.05.2023
Подозреваемый в покушении на Прилепина признался в работе на Украину
Задержанный по подозрению в причастности к теракту против Захара Прилепина признался, что действовал по заданию украинских спецслужб, сообщил СК России в... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T19:04
2023-05-06T19:04
2023-05-06T20:28
происшествия
россия
следственный комитет россии (ск рф)
служба безопасности украины
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
украина
нижегородская область
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Задержанный по подозрению в причастности к теракту против Захара Прилепина признался, что действовал по заданию украинских спецслужб, сообщил СК России в Telegram-канале."Следователи проверяют Александра Пермякова на причастность к покушению на Захара Прилепина. <...> Подозреваемый задержан, в ходе допроса он дает показания, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. <...> Экспертами взяты смывы с его рук и одежды для назначения и проведения судебных экспертиз", — говорится в заявлении.По словам Пермякова, он разместил две противотанковые мины на дороге по пути следования автомобиля писателя, затем дистанционно привел их в действие, после чего скрылся с места происшествия. Силовики задержали подозреваемого, когда тот выходил из леса в другом населенном пункте.Он также рассказал, что в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами, а в 2022-м прибыл на территорию России для "ликвидации Захара Прилепина". В субботу утром машину, в которой находился писатель, взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель автомобиля погиб, сам Прилепин получил ранения. Как сообщил глава региона Глеб Никитин, его жизни ничего не угрожает.Позднее полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к произошедшему. В МВД отметили, что подозреваемый ранее был судим. Сейчас продолжается розыск его возможных соучастников.СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт". На место выехали следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства. В прокуратуре заявили, что подрыв авто произошел во время его движения в поселке Пионерский в 50 километрах от города Бор.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870157710.html
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нижегородская область
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Кадры задержания подозреваемого в причастности к подрыву машины Прилепина
Кадры задержания подозреваемого в причастности к подрыву машины Прилепина
2023-05-06T19:04
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PT1M30S
РИА Новости
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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, украина, нижегородская область, пионерский, глеб никитин
Происшествия, Россия, Следственный комитет России (СК РФ), Служба безопасности Украины, Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Украина, Нижегородская область, Пионерский, Глеб Никитин
Подозреваемый в покушении на Прилепина признался в работе на Украину
Подозреваемый в покушении на Прилепина Пермяков признался в работе на спецслужбы Украины
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости.
Задержанный по подозрению в причастности к теракту против Захара Прилепина признался, что действовал по заданию украинских спецслужб, сообщил СК России в Telegram-канале.
"Следователи проверяют Александра Пермякова на причастность к покушению на Захара Прилепина. <...> Подозреваемый задержан, в ходе допроса он дает показания, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. <...> Экспертами взяты смывы с его рук и одежды для назначения и проведения судебных экспертиз", — говорится в заявлении.
По словам Пермякова, он разместил две противотанковые мины на дороге по пути следования автомобиля писателя, затем дистанционно привел их в действие, после чего скрылся с места происшествия. Силовики задержали подозреваемого, когда тот выходил из леса в другом населенном пункте.
Он также рассказал, что в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами, а в 2022-м прибыл на территорию России для "ликвидации Захара Прилепина".
В субботу утром машину, в которой находился писатель, взорвали на трассе в Нижегородской области
. Водитель автомобиля погиб, сам Прилепин получил ранения. Как сообщил глава региона Глеб Никитин
, его жизни ничего не угрожает.
Позднее полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к произошедшему. В МВД отметили, что подозреваемый ранее был судим. Сейчас продолжается розыск его возможных соучастников.
СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт". На место выехали следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства. В прокуратуре заявили, что подрыв авто произошел во время его движения в поселке Пионерский в 50 километрах от города Бор.
Биография Захара Прилепина