https://ria.ru/20230506/pokushenie-1870216062.html

Подозреваемый в покушении на Прилепина признался в работе на Украину

Подозреваемый в покушении на Прилепина признался в работе на Украину - РИА Новости, 06.05.2023

Подозреваемый в покушении на Прилепина признался в работе на Украину

Задержанный по подозрению в причастности к теракту против Захара Прилепина признался, что действовал по заданию украинских спецслужб, сообщил СК России в... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T19:04

2023-05-06T19:04

2023-05-06T20:28

происшествия

россия

следственный комитет россии (ск рф)

служба безопасности украины

захар прилепин

подрыв автомобиля захара прилепина

украина

нижегородская область

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. Задержанный по подозрению в причастности к теракту против Захара Прилепина признался, что действовал по заданию украинских спецслужб, сообщил СК России в Telegram-канале."Следователи проверяют Александра Пермякова на причастность к покушению на Захара Прилепина. <...> Подозреваемый задержан, в ходе допроса он дает показания, что действовал по заданию сотрудников спецслужб Украины. <...> Экспертами взяты смывы с его рук и одежды для назначения и проведения судебных экспертиз", — говорится в заявлении.По словам Пермякова, он разместил две противотанковые мины на дороге по пути следования автомобиля писателя, затем дистанционно привел их в действие, после чего скрылся с места происшествия. Силовики задержали подозреваемого, когда тот выходил из леса в другом населенном пункте.Он также рассказал, что в 2018 году был завербован украинскими спецслужбами, а в 2022-м прибыл на территорию России для "ликвидации Захара Прилепина". В субботу утром машину, в которой находился писатель, взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель автомобиля погиб, сам Прилепин получил ранения. Как сообщил глава региона Глеб Никитин, его жизни ничего не угрожает.Позднее полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к произошедшему. В МВД отметили, что подозреваемый ранее был судим. Сейчас продолжается розыск его возможных соучастников.СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт". На место выехали следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства. В прокуратуре заявили, что подрыв авто произошел во время его движения в поселке Пионерский в 50 километрах от города Бор.

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870157710.html

россия

украина

нижегородская область

пионерский

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кадры задержания подозреваемого в причастности к подрыву машины Прилепина Кадры задержания подозреваемого в причастности к подрыву машины Прилепина 2023-05-06T19:04 true PT1M30S

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), служба безопасности украины, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, украина, нижегородская область, пионерский, глеб никитин