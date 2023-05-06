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МВД раскрыло подробности задержания по делу покушения на Прилепина
МВД раскрыло подробности задержания по делу покушения на Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
МВД раскрыло подробности задержания по делу покушения на Прилепина
Задержанный по подозрению в причастности к подрыву машины Прилепина был ранее судим, сейчас его везут в полицию, сообщила журналистам официальный представитель... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T15:25
2023-05-06T15:25
2023-05-06T15:35
россия
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
происшествия
нижегородская область
ирина волк
глеб никитин
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МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Задержанный по подозрению в причастности к подрыву машины Прилепина был ранее судим, сейчас его везут в полицию, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщило МВД. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин."В ходе мероприятий по плану "Перехват" трое участковых уполномоченных полиции МО МВД России "Семёновский" задержали у лесного массива ранее судимого мужчину 1993 года рождения, который может быть причастен к преступлению. В настоящее время задержанный доставляется в отдел полиции, после чего будет передан в следственные органы", – сказала Волк.Полицейские продолжают розыск возможных соучастников подрыва автомобиля с Захаром Прилепиным, также сообщила журналистам Ирина Волк.Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что к теракту в отношении Прилепина могут быть причастны несколько человек."Розыск возможных соучастников продолжается", – сказала Волк.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870157710.html
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россия, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, происшествия, нижегородская область, ирина волк, глеб никитин
Россия, Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Происшествия, Нижегородская область, Ирина Волк, Глеб Никитин
МВД раскрыло подробности задержания по делу покушения на Прилепина
МВД: задержанный по подозрению в причастности к покушению на Прилепина мужчина был судим
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Задержанный по подозрению в причастности к подрыву машины Прилепина был ранее судим, сейчас его везут в полицию, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области
. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщило МВД. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
.
"В ходе мероприятий по плану "Перехват" трое участковых уполномоченных полиции МО МВД России "Семёновский" задержали у лесного массива ранее судимого мужчину 1993 года рождения, который может быть причастен к преступлению. В настоящее время задержанный доставляется в отдел полиции, после чего будет передан в следственные органы", – сказала Волк.
Полицейские продолжают розыск возможных соучастников подрыва автомобиля с Захаром Прилепиным, также сообщила журналистам Ирина Волк.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что к теракту в отношении Прилепина могут быть причастны несколько человек.
"Розыск возможных соучастников продолжается", – сказала Волк.
Биография Захара Прилепина