Рейтинг@Mail.ru
МВД раскрыло подробности задержания по делу покушения на Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
15:25 06.05.2023 (обновлено: 15:35 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/pokushenie-1870175459.html
МВД раскрыло подробности задержания по делу покушения на Прилепина
МВД раскрыло подробности задержания по делу покушения на Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
МВД раскрыло подробности задержания по делу покушения на Прилепина
Задержанный по подозрению в причастности к подрыву машины Прилепина был ранее судим, сейчас его везут в полицию, сообщила журналистам официальный представитель... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T15:25
2023-05-06T15:35
россия
захар прилепин
подрыв автомобиля захара прилепина
происшествия
нижегородская область
ирина волк
глеб никитин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870156705_0:0:1194:672_1920x0_80_0_0_1cdc23a51087ab01f652b789c5155d9a.jpg
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Задержанный по подозрению в причастности к подрыву машины Прилепина был ранее судим, сейчас его везут в полицию, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщило МВД. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин."В ходе мероприятий по плану "Перехват" трое участковых уполномоченных полиции МО МВД России "Семёновский" задержали у лесного массива ранее судимого мужчину 1993 года рождения, который может быть причастен к преступлению. В настоящее время задержанный доставляется в отдел полиции, после чего будет передан в следственные органы", – сказала Волк.Полицейские продолжают розыск возможных соучастников подрыва автомобиля с Захаром Прилепиным, также сообщила журналистам Ирина Волк.Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что к теракту в отношении Прилепина могут быть причастны несколько человек."Розыск возможных соучастников продолжается", – сказала Волк.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870157710.html
россия
нижегородская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870170464_0:0:798:598_1920x0_80_0_0_28090552c728112d1ba501f3b9c4f18d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, захар прилепин, подрыв автомобиля захара прилепина, происшествия, нижегородская область, ирина волк, глеб никитин
Россия, Захар Прилепин, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Происшествия, Нижегородская область, Ирина Волк, Глеб Никитин
МВД раскрыло подробности задержания по делу покушения на Прилепина

МВД: задержанный по подозрению в причастности к покушению на Прилепина мужчина был судим

© Фото : СК РФФото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© Фото : СК РФ
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая – РИА Новости. Задержанный по подозрению в причастности к подрыву машины Прилепина был ранее судим, сейчас его везут в полицию, сообщила журналистам официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.
Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, сообщило МВД. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
"В ходе мероприятий по плану "Перехват" трое участковых уполномоченных полиции МО МВД России "Семёновский" задержали у лесного массива ранее судимого мужчину 1993 года рождения, который может быть причастен к преступлению. В настоящее время задержанный доставляется в отдел полиции, после чего будет передан в следственные органы", – сказала Волк.
Полицейские продолжают розыск возможных соучастников подрыва автомобиля с Захаром Прилепиным, также сообщила журналистам Ирина Волк.
Ранее источник в правоохранительных органах рассказал РИА Новости, что к теракту в отношении Прилепина могут быть причастны несколько человек.
"Розыск возможных соучастников продолжается", – сказала Волк.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Биография Захара Прилепина
Вчера, 13:54
 
РоссияЗахар ПрилепинПодрыв автомобиля Захара ПрилепинаПроисшествияНижегородская областьИрина ВолкГлеб Никитин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала