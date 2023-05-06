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Экс-посол ЛНР назвал режим Зеленского заказчиком покушения на Прилепина
Экс-посол ЛНР назвал режим Зеленского заказчиком покушения на Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
Экс-посол ЛНР назвал режим Зеленского заказчиком покушения на Прилепина
Экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник считает режим Зеленского заказчиком покушения на политика и писателя Захара Прилепина. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T14:19
2023-05-06T14:19
2023-05-06T14:19
захар прилепин
родион мирошник
подрыв автомобиля захара прилепина
происшествия
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ЛУГАНСК, 6 мая – РИА Новости. Экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник считает режим Зеленского заказчиком покушения на политика и писателя Захара Прилепина. Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. МВД России подтвердило взрыв автомобиля Прилепина в одной из деревень Борского района Нижегородской области. Собеседник агентства подчеркнул важность мнения Прилепина для людей, следящих за нынешней ситуацией в стране и за ее пределами, и пожелал писателю скорейшего выздоровления.
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захар прилепин, родион мирошник, подрыв автомобиля захара прилепина, происшествия
Захар Прилепин, Родион Мирошник, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Происшествия
Экс-посол ЛНР назвал режим Зеленского заказчиком покушения на Прилепина
Экс-посол ЛНР Мирошник назвал режим Зеленского заказчиком покушения на Прилепина
ЛУГАНСК, 6 мая – РИА Новости. Экс-глава представительства ЛНР в России Родион Мирошник считает режим Зеленского заказчиком покушения на политика и писателя Захара Прилепина.
Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. МВД России подтвердило взрыв автомобиля Прилепина в одной из деревень Борского района Нижегородской области.
«
"Нет загадки, кто является заказчиком этого террористического акта, исполнителей пусть ищут уже правоохранители, которые ведут сейчас следственные действия. Заказчиком выступает в любом случае режим Зеленского, спонсируемый Западом. Они объявили террористическую войну, цель которой нагнетание страха, нанесение ущерба или нападение на знаковых людей, тех людей к которым прислушиваются сотни тысяч, а возможно и миллионы, мнение которых крайне важно. Захар совершенно не случайно попал вот в этот список, тех, на кого свершено покушение", - сказал Мирошник РИА Новости.
Собеседник агентства подчеркнул важность мнения Прилепина для людей, следящих за нынешней ситуацией в стране и за ее пределами, и пожелал писателю скорейшего выздоровления.
«
"А мы должны понимать, что никогда терроризм не лечился гуманностью, поэтому только осознание и ощущение того, что за любую попытку нанесения болезненных ударов и терактов за них будет прилетать многократно больше, многократно сильнее. Только когда это непосредственно будет касаться тех, кто принимает решение, только тогда они многократно будут задумываться прежде чем давать команды на проведение терактов", - сказал Мирошник.
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