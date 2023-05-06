Экс-посол ЛНР назвал режим Зеленского заказчиком покушения на Прилепина

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"А мы должны понимать, что никогда терроризм не лечился гуманностью, поэтому только осознание и ощущение того, что за любую попытку нанесения болезненных ударов и терактов за них будет прилетать многократно больше, многократно сильнее. Только когда это непосредственно будет касаться тех, кто принимает решение, только тогда они многократно будут задумываться прежде чем давать команды на проведение терактов", - сказал Мирошник.