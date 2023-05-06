https://ria.ru/20230506/pogoda-1870114556.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 06.05.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная с прояснениями погода, осадки и до плюс 8 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T09:44
2023-05-06T09:44
2023-05-06T09:44
москва
общество
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, осадки и до плюс 8 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в субботу погоду в столице будет формировать тыловая холодная часть циклона. Арктическое вторжение достигнет своего максимума. "В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны небольшие кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в Москве - плюс 6-8 градусов, по Московской области - плюс 4-9 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть северо-западный 5-10 метров в секунду, днем порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20230505/pogoda-1869897282.html
москва
московская область (подмосковье)
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, общество, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Общество, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Синоптик Леус: в субботу в Москве ожидается облачность и до восьми градусов тепла
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, осадки и до плюс 8 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что в субботу погоду в столице будет формировать тыловая холодная часть циклона. Арктическое вторжение достигнет своего максимума.
"В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны небольшие кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в Москве - плюс 6-8 градусов, по Московской области
- плюс 4-9 градусов", - сказал Леус.
Специалист отметил, что ветер будет дуть северо-западный 5-10 метров в секунду, днем порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
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