https://ria.ru/20230506/pogoda-1870114556.html

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 06.05.2023

Москвичам рассказали о погоде в субботу

Облачная с прояснениями погода, осадки и до плюс 8 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T09:44

2023-05-06T09:44

2023-05-06T09:44

москва

общество

московская область (подмосковье)

михаил леус

погода

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, осадки и до плюс 8 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в субботу погоду в столице будет формировать тыловая холодная часть циклона. Арктическое вторжение достигнет своего максимума. "В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны небольшие кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в Москве - плюс 6-8 градусов, по Московской области - плюс 4-9 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть северо-западный 5-10 метров в секунду, днем порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.

https://ria.ru/20230505/pogoda-1869897282.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

москва, общество, московская область (подмосковье), михаил леус, погода