Рейтинг@Mail.ru
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 06.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:44 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/pogoda-1870114556.html
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Москвичам рассказали о погоде в субботу - РИА Новости, 06.05.2023
Москвичам рассказали о погоде в субботу
Облачная с прояснениями погода, осадки и до плюс 8 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T09:44
2023-05-06T09:44
москва
общество
московская область (подмосковье)
михаил леус
погода
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867850426_0:232:3072:1960_1920x0_80_0_0_68320e88de95d0e0d04df8105cc1986a.jpg
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, осадки и до плюс 8 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус. Синоптик пояснил, что в субботу погоду в столице будет формировать тыловая холодная часть циклона. Арктическое вторжение достигнет своего максимума. "В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны небольшие кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в Москве - плюс 6-8 градусов, по Московской области - плюс 4-9 градусов", - сказал Леус. Специалист отметил, что ветер будет дуть северо-западный 5-10 метров в секунду, днем порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
https://ria.ru/20230505/pogoda-1869897282.html
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/04/1a/1867850426_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_cb8092b50b9149397edb5bd4c68e8fb2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
москва, общество, московская область (подмосковье), михаил леус, погода
Москва, Общество, Московская область (Подмосковье), Михаил Леус, Погода
Москвичам рассказали о погоде в субботу

Синоптик Леус: в субботу в Москве ожидается облачность и до восьми градусов тепла

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкАвтомобиль ГАЗ-М-20 "Победа" во время старта ретроралли
Автомобиль ГАЗ-М-20 Победа во время старта ретроралли - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в медиабанк
Автомобиль ГАЗ-М-20 "Победа" во время старта ретроралли. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Облачная с прояснениями погода, осадки и до плюс 8 градусов ожидается в Москве в субботу, сообщил РИА Новости ведущий специалист центра погоды "Фобос" Михаил Леус.
Синоптик пояснил, что в субботу погоду в столице будет формировать тыловая холодная часть циклона. Арктическое вторжение достигнет своего максимума.
"В Москве ожидается облачная с прояснениями погода, местами возможны небольшие кратковременные осадки в виде дождя и мокрого снега. Температура воздуха в Москве - плюс 6-8 градусов, по Московской области - плюс 4-9 градусов", - сказал Леус.
Специалист отметил, что ветер будет дуть северо-западный 5-10 метров в секунду, днем порывистый. Атмосферное давление будет расти и составит 755 миллиметров ртутного столба, что выше нормы.
Московский Кремль и Кремлевская набережная - РИА Новости, 1920, 05.05.2023
Москвичам рассказали о погоде 9 мая
Вчера, 12:52
 
МоскваОбществоМосковская область (Подмосковье)Михаил ЛеусПогода
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала