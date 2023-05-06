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Задержан мужчина, подозреваемый в причастности к покушению на Прилепина

Задержан мужчина, подозреваемый в причастности к покушению на Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023

Задержан мужчина, подозреваемый в причастности к покушению на Прилепина

В Нижегородской области задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву машины с Захаром Прилепиным, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T14:05

2023-05-06T14:05

2023-05-06T17:29

происшествия

россия

нижегородская область

подрыв автомобиля захара прилепина

захар прилепин

глеб никитин

следственный комитет россии (ск рф)

мария захарова

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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Нижегородской области задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву машины с Захаром Прилепиным, сообщается на сайте "МВД Медиа"."В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин", — говорится в заявлении.Отмечается, что подозреваемый ранее был судим, сейчас его везут в отделение полиции.При этом, как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, к этому покушению могут быть причастны несколько человек.В субботу утром машину, в которой находился Прилепин, подорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель автомобиля погиб, сам писатель получил ранения. По информации источника агентства в силовых структурах, у него сотрясение мозга и переломы. Как сообщил глава региона Глеб Никитин, жизни Прилепина ничего не угрожает.СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт". На место выехали следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства. В прокуратуре заявили, что подрыв авто произошел во время его движения в поселке Пионерский в 50 километрах от города Бор.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя произошедшее, заявила, что США и НАТО выкормили еще одну международную ячейку — киевский режим.

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870157710.html

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происшествия, россия, нижегородская область, подрыв автомобиля захара прилепина, захар прилепин, глеб никитин, следственный комитет россии (ск рф), мария захарова, нато, сша