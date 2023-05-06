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Задержан мужчина, подозреваемый в причастности к покушению на Прилепина
Задержан мужчина, подозреваемый в причастности к покушению на Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
Задержан мужчина, подозреваемый в причастности к покушению на Прилепина
В Нижегородской области задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву машины с Захаром Прилепиным, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T14:05
2023-05-06T14:05
2023-05-06T17:29
происшествия
россия
нижегородская область
подрыв автомобиля захара прилепина
захар прилепин
глеб никитин
следственный комитет россии (ск рф)
мария захарова
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МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Нижегородской области задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву машины с Захаром Прилепиным, сообщается на сайте "МВД Медиа"."В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин", — говорится в заявлении.Отмечается, что подозреваемый ранее был судим, сейчас его везут в отделение полиции.При этом, как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, к этому покушению могут быть причастны несколько человек.В субботу утром машину, в которой находился Прилепин, подорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель автомобиля погиб, сам писатель получил ранения. По информации источника агентства в силовых структурах, у него сотрясение мозга и переломы. Как сообщил глава региона Глеб Никитин, жизни Прилепина ничего не угрожает.СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт". На место выехали следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства. В прокуратуре заявили, что подрыв авто произошел во время его движения в поселке Пионерский в 50 километрах от города Бор.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя произошедшее, заявила, что США и НАТО выкормили еще одну международную ячейку — киевский режим.
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происшествия, россия, нижегородская область, подрыв автомобиля захара прилепина, захар прилепин, глеб никитин, следственный комитет россии (ск рф), мария захарова, нато, сша
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Захар Прилепин, Глеб Никитин, Следственный комитет России (СК РФ), Мария Захарова, НАТО, США
Задержан мужчина, подозреваемый в причастности к покушению на Прилепина
МВД сообщило о задержании подозреваемого в покушении на Прилепина в Нижегородской области