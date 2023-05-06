Рейтинг@Mail.ru
Задержан мужчина, подозреваемый в причастности к покушению на Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:05 06.05.2023 (обновлено: 17:29 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/podryv-1870159587.html
Задержан мужчина, подозреваемый в причастности к покушению на Прилепина
Задержан мужчина, подозреваемый в причастности к покушению на Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
Задержан мужчина, подозреваемый в причастности к покушению на Прилепина
В Нижегородской области задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву машины с Захаром Прилепиным, сообщается на сайте "МВД Медиа". РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T14:05
2023-05-06T17:29
происшествия
россия
нижегородская область
подрыв автомобиля захара прилепина
захар прилепин
глеб никитин
следственный комитет россии (ск рф)
мария захарова
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870156705_0:0:1194:672_1920x0_80_0_0_1cdc23a51087ab01f652b789c5155d9a.jpg
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Нижегородской области задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву машины с Захаром Прилепиным, сообщается на сайте "МВД Медиа"."В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин", — говорится в заявлении.Отмечается, что подозреваемый ранее был судим, сейчас его везут в отделение полиции.При этом, как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, к этому покушению могут быть причастны несколько человек.В субботу утром машину, в которой находился Прилепин, подорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель автомобиля погиб, сам писатель получил ранения. По информации источника агентства в силовых структурах, у него сотрясение мозга и переломы. Как сообщил глава региона Глеб Никитин, жизни Прилепина ничего не угрожает.СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт". На место выехали следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства. В прокуратуре заявили, что подрыв авто произошел во время его движения в поселке Пионерский в 50 километрах от города Бор.Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя произошедшее, заявила, что США и НАТО выкормили еще одну международную ячейку — киевский режим.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870157710.html
россия
нижегородская область
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/05/06/1870170464_0:0:798:598_1920x0_80_0_0_28090552c728112d1ba501f3b9c4f18d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, россия, нижегородская область, подрыв автомобиля захара прилепина, захар прилепин, глеб никитин, следственный комитет россии (ск рф), мария захарова, нато, сша
Происшествия, Россия, Нижегородская область, Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Захар Прилепин, Глеб Никитин, Следственный комитет России (СК РФ), Мария Захарова, НАТО, США
Задержан мужчина, подозреваемый в причастности к покушению на Прилепина

МВД сообщило о задержании подозреваемого в покушении на Прилепина в Нижегородской области

© Фото : СК РФФото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© Фото : СК РФ
Фото с места подрыва автомобиля, в котором передвигался Захар Прилепин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая — РИА Новости. В Нижегородской области задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву машины с Захаром Прилепиным, сообщается на сайте "МВД Медиа".
"В Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля, в котором находился Захар Прилепин", — говорится в заявлении.
Отмечается, что подозреваемый ранее был судим, сейчас его везут в отделение полиции.
При этом, как уточнил источник РИА Новости в правоохранительных органах, к этому покушению могут быть причастны несколько человек.
В субботу утром машину, в которой находился Прилепин, подорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель автомобиля погиб, сам писатель получил ранения. По информации источника агентства в силовых структурах, у него сотрясение мозга и переломы. Как сообщил глава региона Глеб Никитин, жизни Прилепина ничего не угрожает.
Водитель и охранник Захара Прилепина Александр Шубин
Водитель и охранник Захара Прилепина Александр Шубин
Водитель и охранник Захара Прилепина Александр Шубин
СК возбудил уголовное дело по статье "Теракт". На место выехали следователи и криминалисты центрального аппарата ведомства. В прокуратуре заявили, что подрыв авто произошел во время его движения в поселке Пионерский в 50 километрах от города Бор.
Официальный представитель МИД Мария Захарова, комментируя произошедшее, заявила, что США и НАТО выкормили еще одну международную ячейку — киевский режим.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Биография Захара Прилепина
Вчера, 13:54
 
ПроисшествияРоссияНижегородская областьПодрыв автомобиля Захара ПрилепинаЗахар ПрилепинГлеб НикитинСледственный комитет России (СК РФ)Мария ЗахароваНАТОСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2023 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала