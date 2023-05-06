https://ria.ru/20230506/podryv-1870149128.html

Миронов прокомментировал подрыв автомобиля Прилепина

Миронов прокомментировал подрыв автомобиля Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023

Миронов прокомментировал подрыв автомобиля Прилепина

Писатель и сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин жив, подробности его состояния уточняются, уже очевидно, что это был... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T13:15

2023-05-06T13:15

2023-05-06T14:22

захар прилепин

сергей миронов

происшествия

глеб никитин

следственный комитет россии (ск рф)

подрыв автомобиля захара прилепина

нижегородская область

россия

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Писатель и сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин жив, подробности его состояния уточняются, уже очевидно, что это был спланированный теракт, заявил председатель СРЗП Сергей Миронов."Главное, что известно - Захар жив. Подробности его состояния уточняются, на месте работают правоохранительные органы. Но уже очевидно, что этот спланированный и организованный теракт - очередной наглый вызов со стороны безнаказанной укронацистской хунты", - сказал Миронов журналистам.Произошедшее, по его мнению, является подтверждением того, что спецоперацию нужно переводить в режим контртеррористической операции."Это еще одно подтверждение того, что СВО нужно переводить в иной режим и на иной уровень, делать ее контртеррористической и начинать работу по главарям террористов с использованием всего арсенала средств ВС РФ. Призываю к этому военное руководство страны", - добавил Миронов.Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. В пресс-службе СК РФ заявил, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, "Захар в порядке", правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося.

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870161486.html

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нижегородская область

россия

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

захар прилепин, сергей миронов, происшествия, глеб никитин, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля захара прилепина, нижегородская область, россия