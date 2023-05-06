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Миронов прокомментировал подрыв автомобиля Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
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13:15 06.05.2023 (обновлено: 14:22 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/podryv-1870149128.html
Миронов прокомментировал подрыв автомобиля Прилепина
Миронов прокомментировал подрыв автомобиля Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023
Миронов прокомментировал подрыв автомобиля Прилепина
Писатель и сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин жив, подробности его состояния уточняются, уже очевидно, что это был... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T13:15
2023-05-06T14:22
захар прилепин
сергей миронов
происшествия
глеб никитин
следственный комитет россии (ск рф)
подрыв автомобиля захара прилепина
нижегородская область
россия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Писатель и сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин жив, подробности его состояния уточняются, уже очевидно, что это был спланированный теракт, заявил председатель СРЗП Сергей Миронов."Главное, что известно - Захар жив. Подробности его состояния уточняются, на месте работают правоохранительные органы. Но уже очевидно, что этот спланированный и организованный теракт - очередной наглый вызов со стороны безнаказанной укронацистской хунты", - сказал Миронов журналистам.Произошедшее, по его мнению, является подтверждением того, что спецоперацию нужно переводить в режим контртеррористической операции."Это еще одно подтверждение того, что СВО нужно переводить в иной режим и на иной уровень, делать ее контртеррористической и начинать работу по главарям террористов с использованием всего арсенала средств ВС РФ. Призываю к этому военное руководство страны", - добавил Миронов.Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. В пресс-службе СК РФ заявил, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, "Захар в порядке", правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося.
https://ria.ru/20230506/prilepin-1870161486.html
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нижегородская область
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захар прилепин, сергей миронов, происшествия, глеб никитин, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля захара прилепина, нижегородская область, россия
Захар Прилепин, Сергей Миронов, Происшествия, Глеб Никитин, Следственный комитет России (СК РФ), Подрыв автомобиля Захара Прилепина, Нижегородская область, Россия
Миронов прокомментировал подрыв автомобиля Прилепина

Миронов назвал подрыв автомобиля писателя Прилепина спланированным терактом

© АГН "Москва" / Софья СандурскаяЗахар Прилепин
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© АГН "Москва" / Софья Сандурская
Захар Прилепин. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Писатель и сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин жив, подробности его состояния уточняются, уже очевидно, что это был спланированный теракт, заявил председатель СРЗП Сергей Миронов.
"Главное, что известно - Захар жив. Подробности его состояния уточняются, на месте работают правоохранительные органы. Но уже очевидно, что этот спланированный и организованный теракт - очередной наглый вызов со стороны безнаказанной укронацистской хунты", - сказал Миронов журналистам.
Захар Прилепин - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Пушилин прокомментировал подрыв машины Прилепина
Вчера, 14:19
Произошедшее, по его мнению, является подтверждением того, что спецоперацию нужно переводить в режим контртеррористической операции.
"Это еще одно подтверждение того, что СВО нужно переводить в иной режим и на иной уровень, делать ее контртеррористической и начинать работу по главарям террористов с использованием всего арсенала средств ВС РФ. Призываю к этому военное руководство страны", - добавил Миронов.
Ранее в субботу источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. По его словам, водитель погиб, Прилепин ранен. В пресс-службе СК РФ заявил, что на место происшествия выехали следователи и криминалисты. По словам губернатора Нижегородской области Глеба Никитина, "Захар в порядке", правоохранители выясняют обстоятельства и причины случившегося.
Фото с места подрыва автомобиля Захара Прилепина в Нижегородской области - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
Прилепин получил ранение при подрыве его машины в Нижегородской области
Вчера, 13:10
 
Захар ПрилепинСергей МироновПроисшествияГлеб НикитинСледственный комитет России (СК РФ)Подрыв автомобиля Захара ПрилепинаНижегородская областьРоссия
 
 
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