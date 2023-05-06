https://ria.ru/20230506/podozrevaemyy-1870208241.html

МВД показало видео с подозреваемым в причастности к покушению на Прилепина

МВД показало видео с подозреваемым в причастности к покушению на Прилепина - РИА Новости, 06.05.2023

МВД показало видео с подозреваемым в причастности к покушению на Прилепина

МВД РФ показало кадры с задержанным по подозрению в причастности к теракту в отношении писателя Захара Прилепина: на опубликованном ведомством видео мужчина уже РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T18:13

2023-05-06T18:13

2023-05-06T18:21

происшествия

нижегородская область

россия

глеб никитин

захар прилепин

следственный комитет россии (ск рф)

подрыв автомобиля захара прилепина

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. МВД РФ показало кадры с задержанным по подозрению в причастности к теракту в отношении писателя Захара Прилепина: на опубликованном ведомством видео мужчина уже в наручниках. На кадрах, размещенных на портале "МВД Медиа", видно, как мужчину выводят из машины правоохранителей и ведут, вероятно, в отделение полиции. Мужчина одет в джинсы и темную куртку, на его голове кепка зеленого цвета. Все это время он в был наручниках. Никакого сопротивления полицейским, сопровождавшим его, он не оказывал, следует из ролика. Ранее в субботу машину Прилепина взорвали на трассе в Нижегородской области. Водитель погиб, Прилепин ранен. Позже в Нижегородской области полицейские по горячим следам задержали мужчину, который может быть причастен к подрыву автомобиля с Прилепиным, информировало МВД. Позднее ведомство сообщило, что продолжает розыск возможных соучастников задержанного. Угрозы для здоровья Прилепина нет, он получил незначительные переломы, сообщил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. СК РФ возбудил уголовное дело по статье "теракт".

https://ria.ru/20230506/prilepin-1870157710.html

нижегородская область

россия

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Кадры задержания подозреваемого в причастности к подрыву машины Прилепина Кадры задержания подозреваемого в причастности к подрыву машины Прилепина 2023-05-06T18:13 true PT1M30S

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происшествия, нижегородская область, россия, глеб никитин, захар прилепин, следственный комитет россии (ск рф), подрыв автомобиля захара прилепина