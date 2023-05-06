Евгений Петросян выписался из больницы после плановой проверки

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"Какие-то плановые проверки бывают, какие-то болезни… Я проверился, вышел (из больницы - ред.)… Я жив, здоров… Сказать вам, что я полностью здоров - это глупости. Я инвалид второй группы, между прочим", - сказал Петросян.