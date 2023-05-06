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Евгений Петросян выписался из больницы после плановой проверки - РИА Новости, 06.05.2023
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Шоубиз
 
18:53 06.05.2023 (обновлено: 18:54 06.05.2023)
https://ria.ru/20230506/petrosyan-1870214216.html
Евгений Петросян выписался из больницы после плановой проверки
Евгений Петросян выписался из больницы после плановой проверки - РИА Новости, 06.05.2023
Евгений Петросян выписался из больницы после плановой проверки
Народный артист РСФСР Евгений Петросян сообщил РИА Новости, что выписался из больницы после плановой проверки здоровья. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T18:53
2023-05-06T18:54
шоубиз
евгений петросян
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Народный артист РСФСР Евгений Петросян сообщил РИА Новости, что выписался из больницы после плановой проверки здоровья. Он также добавил, что находится на работе. Ранее его жена Татьяна Брухунова сообщила РИА Новости, что Петросян находится на плановом медицинском осмотре, с ним все в порядке.
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евгений петросян, татьяна брухунова, россия
Шоубиз, Евгений Петросян, Татьяна Брухунова, Россия
Евгений Петросян выписался из больницы после плановой проверки

Народный артист РСФСР Евгений Петросян выписался из больницы после плановой проверки

© Фото : Alexey YushenkovЕвгений Петросян
Евгений Петросян - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© Фото : Alexey Yushenkov
Евгений Петросян. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Народный артист РСФСР Евгений Петросян сообщил РИА Новости, что выписался из больницы после плановой проверки здоровья.
«
"Какие-то плановые проверки бывают, какие-то болезни… Я проверился, вышел (из больницы - ред.)… Я жив, здоров… Сказать вам, что я полностью здоров - это глупости. Я инвалид второй группы, между прочим", - сказал Петросян.
Он также добавил, что находится на работе.
Ранее его жена Татьяна Брухунова сообщила РИА Новости, что Петросян находится на плановом медицинском осмотре, с ним все в порядке.
Скриншот публикации Татьяны Брухуновой в социальной сети
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