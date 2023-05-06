https://ria.ru/20230506/petrosyan-1870214216.html
Евгений Петросян выписался из больницы после плановой проверки
Евгений Петросян выписался из больницы после плановой проверки - РИА Новости, 06.05.2023
Евгений Петросян выписался из больницы после плановой проверки
Народный артист РСФСР Евгений Петросян сообщил РИА Новости, что выписался из больницы после плановой проверки здоровья. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T18:53
2023-05-06T18:53
2023-05-06T18:54
шоубиз
евгений петросян
татьяна брухунова
россия
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Народный артист РСФСР Евгений Петросян сообщил РИА Новости, что выписался из больницы после плановой проверки здоровья. Он также добавил, что находится на работе. Ранее его жена Татьяна Брухунова сообщила РИА Новости, что Петросян находится на плановом медицинском осмотре, с ним все в порядке.
https://ria.ru/20221222/brukhunova-1840540613.html
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евгений петросян, татьяна брухунова, россия
Шоубиз, Евгений Петросян, Татьяна Брухунова, Россия
Евгений Петросян выписался из больницы после плановой проверки
Народный артист РСФСР Евгений Петросян выписался из больницы после плановой проверки