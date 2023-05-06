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В Оренбурге призвали разобраться с кадрами после падения карусели

В Оренбурге призвали разобраться с кадрами после падения карусели - РИА Новости, 06.05.2023

В Оренбурге призвали разобраться с кадрами после падения карусели

В Оренбурге наблюдается полный сбой системы управления процессами, необходимо делать кадровые выводы в городе, заявила сенатор от Оренбургской области Елена... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T17:09

2023-05-06T17:09

2023-05-06T17:09

происшествия

оренбург

россия

оренбургская область

елена афанасьева

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. В Оренбурге наблюдается полный сбой системы управления процессами, необходимо делать кадровые выводы в городе, заявила сенатор от Оренбургской области Елена Афанасьева в своем Telegram-канале. Ранее сообщалось, что порядка 20 человек пострадали, по предварительным данным, при падении карусели "Вихрь" в Оренбурге. Позже пресс-служба Минздрава РФ сообщила, что госпитализированы 15 человек. СК РФ проводит доследственную проверку по статье об оказании небезопасных услуг. "Это просто уже безобразие! Полный сбой системы управления многими процессами в городе. Полагаю, необходимо уже делать кадровые выводы в городе!", - написала Афанасьева в своем телеграм-канале. Сенатор отметила, что в городе почти в ежедневном режиме происходят несчастные случаи, "страдают дети и взрослые". "Безалаберность, безответственность и тотальное отсутсвие контроля приводят к трагедиям. (необходимо - ред.) Немедленное расследование по горячим следам, был ли готов аттракцион к сезону, проходил ли госэкспертизу, когда, как и кто подписывал документы", - подчеркнула парламентарий.

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происшествия, оренбург, россия, оренбургская область, елена афанасьева, следственный комитет россии (ск рф)