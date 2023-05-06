https://ria.ru/20230506/obvinenie-1870124613.html

СБУ заочно предъявила обвинение 170 российским сенаторам

СБУ заочно предъявила обвинение 170 российским сенаторам - РИА Новости, 06.05.2023

СБУ заочно предъявила обвинение 170 российским сенаторам

Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение 170 сенаторам Российской Федерации, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T10:54

2023-05-06T10:54

2023-05-06T10:54

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

владимир путин

служба безопасности украины

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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение 170 сенаторам Российской Федерации, говорится в сообщении ведомства. Как заявлено в телеграм-канале СБУ, речь идет о 170 сенаторах, которые в феврале 2022 года поддержали ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР", а в октябре признали законным вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По заявлению СБУ, уголовное дело против сенаторов РФ заведено по статьям "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. В ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. После этого президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.

https://ria.ru/20230425/daudov-1867506247.html

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, служба безопасности украины