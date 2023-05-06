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СБУ заочно предъявила обвинение 170 российским сенаторам - РИА Новости, 06.05.2023
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10:54 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/obvinenie-1870124613.html
СБУ заочно предъявила обвинение 170 российским сенаторам
СБУ заочно предъявила обвинение 170 российским сенаторам - РИА Новости, 06.05.2023
СБУ заочно предъявила обвинение 170 российским сенаторам
Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение 170 сенаторам Российской Федерации, говорится в сообщении ведомства. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T10:54
2023-05-06T10:54
россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
владимир путин
служба безопасности украины
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение 170 сенаторам Российской Федерации, говорится в сообщении ведомства. Как заявлено в телеграм-канале СБУ, речь идет о 170 сенаторах, которые в феврале 2022 года поддержали ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР", а в октябре признали законным вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. По заявлению СБУ, уголовное дело против сенаторов РФ заведено по статьям "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет. Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. В ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. После этого президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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россия
луганская народная республика
донецкая народная республика
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россия, луганская народная республика, донецкая народная республика, владимир путин, служба безопасности украины
Россия, Луганская Народная Республика, Донецкая Народная Республика, Владимир Путин, Служба безопасности Украины
СБУ заочно предъявила обвинение 170 российским сенаторам

Служба безопасности Украины заочно предъявила обвинение 170 сенаторам Российской Федерации

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкТабличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве
Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Стрингер
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Табличка на здании Службы безопасности Украины (СБУ) в Киеве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Служба безопасности Украины (СБУ) заочно предъявила обвинение 170 сенаторам Российской Федерации, говорится в сообщении ведомства.
Как заявлено в телеграм-канале СБУ, речь идет о 170 сенаторах, которые в феврале 2022 года поддержали ратификацию "договора о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи между РФ и ДНР", а в октябре признали законным вхождение в состав России ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.
По заявлению СБУ, уголовное дело против сенаторов РФ заведено по статьям "посягательстве на территориальную целостность и неприкосновенность Украины". Санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком до 15 лет.
Референдумы по вопросу о вхождении в состав России прошли с 23 по 27 сентября в Донецкой и Луганской народных республиках, Херсонской и Запорожской областях. В ДНР за вхождение в состав РФ высказались 99,23% проголосовавших, в ЛНР – 98,42%, в Херсонской области – 87,05%, в Запорожской области – 93,11%. После этого президент России Владимир Путин и главы ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей подписали договоры о присоединении регионов к России и образовании в составе РФ новых субъектов. Россия с 24 февраля 2022 года проводит военную спецоперацию на Украине. Президент РФ Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции - освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность России.
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РоссияЛуганская Народная РеспубликаДонецкая Народная РеспубликаВладимир ПутинСлужба безопасности Украины
 
 
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