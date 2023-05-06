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При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя
При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 06.05.2023
При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T20:20
2023-05-06T20:20
2023-05-06T20:20
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
куйбышевский район
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
сцкк
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате вечернего обстрела Куйбышевского района по улице Ургальской ранения получили мужчина 1966 года рождения и женщина 1980 года рождения", - написал Кулемзин. В субботу вечером в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка.
донецк
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Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Куйбышевский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, СЦКК
При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя
Мэр Кулемзин: при обстреле Донецка пострадали два мирных жителя