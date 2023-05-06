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При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 06.05.2023
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Специальная военная операция на Украине
 
20:20 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/obstrl-1870230290.html
При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя
При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя - РИА Новости, 06.05.2023
При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя
Два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T20:20
2023-05-06T20:20
специальная военная операция на украине
происшествия
донецк
куйбышевский район
алексей кулемзин (донецк)
донецкая народная республика
сцкк
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале. "В результате вечернего обстрела Куйбышевского района по улице Ургальской ранения получили мужчина 1966 года рождения и женщина 1980 года рождения", - написал Кулемзин. В субботу вечером в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка.
донецк
куйбышевский район
донецкая народная республика
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происшествия, донецк, куйбышевский район, алексей кулемзин (донецк), донецкая народная республика, сцкк
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Донецк, Куйбышевский район, Алексей Кулемзин (Донецк), Донецкая Народная Республика, СЦКК
При обстреле Донецка пострадали два мирных жителя

Мэр Кулемзин: при обстреле Донецка пострадали два мирных жителя

© РИА Новости / Сергей Аверин | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи в Донецке
Автомобиль скорой помощи в Донецке - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Автомобиль скорой помощи в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 6 мая - РИА Новости. Два мирных жителя пострадали при обстреле украинскими войсками Куйбышевского района Донецка, сообщил мэр города Алексей Кулемзин в своем Telegram-канале.
"В результате вечернего обстрела Куйбышевского района по улице Ургальской ранения получили мужчина 1966 года рождения и женщина 1980 года рождения", - написал Кулемзин.
В субботу вечером в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК) сообщили, что украинские войска выпустили десять ракет из РСЗО по Куйбышевскому району Донецка.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 17:17
Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 06.05.2023Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияДонецкКуйбышевский районАлексей Кулемзин (Донецк)Донецкая Народная РеспубликаСЦКК
 
 
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