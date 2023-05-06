https://ria.ru/20230506/obstrely-1870090389.html

Войска Украины обстреляли Горловку

Войска Украины обстреляли Горловку - РИА Новости, 06.05.2023

Войска Украины обстреляли Горловку

Украинские войска в 00.30 мск выпустили четыре снаряда калибром 152 мм по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 06.05.2023

2023-05-06T02:12

2023-05-06T02:12

2023-05-06T02:12

специальная военная операция на украине

горловка

украина

донецкая народная республика

стирол

сцкк

происшествия

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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска в 00.30 мск выпустили четыре снаряда калибром 152 мм по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 00.30 - населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20230505/obstrel-1869944037.html

горловка

украина

донецкая народная республика

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горловка, украина, донецкая народная республика, стирол, сцкк, происшествия