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Войска Украины обстреляли Горловку - РИА Новости, 06.05.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
02:12 06.05.2023
https://ria.ru/20230506/obstrely-1870090389.html
Войска Украины обстреляли Горловку
Войска Украины обстреляли Горловку - РИА Новости, 06.05.2023
Войска Украины обстреляли Горловку
Украинские войска в 00.30 мск выпустили четыре снаряда калибром 152 мм по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре... РИА Новости, 06.05.2023
2023-05-06T02:12
2023-05-06T02:12
специальная военная операция на украине
горловка
украина
донецкая народная республика
стирол
сцкк
происшествия
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска в 00.30 мск выпустили четыре снаряда калибром 152 мм по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК). "Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 00.30 - населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20230505/obstrel-1869944037.html
горловка
украина
донецкая народная республика
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горловка, украина, донецкая народная республика, стирол, сцкк, происшествия
Специальная военная операция на Украине, Горловка, Украина, Донецкая Народная Республика, Стирол, СЦКК, Происшествия
Войска Украины обстреляли Горловку

Представительство ДНР: ВСУ выпустили четыре снаряда натовского калибра по Горловке

© Фото : Приходько РИК/TelegramПоследствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВСУ, в административное здание цеха электроснабжения ГУП "Стирол" в Горловке
Последствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВСУ, в административное здание цеха электроснабжения ГУП Стирол в Горловке - РИА Новости, 1920, 06.05.2023
© Фото : Приходько РИК/Telegram
Последствия прямого попадания снаряда, выпущенного с позиций ВСУ, в административное здание цеха электроснабжения ГУП "Стирол" в Горловке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 6 мая - РИА Новости. Украинские войска в 00.30 мск выпустили четыре снаряда калибром 152 мм по Никитовскому району Горловки, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины) по направлению: 00.30 - населенный пункт Леонидовка – населенный пункт Горловка (Никитовский район): выпущено четыре снаряда калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в телеграм-канале.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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Специальная военная операция на УкраинеГорловкаУкраинаДонецкая Народная РеспубликаСтиролСЦККПроисшествия
 
 
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